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muerte de mayor de la Policía
muerte de mayor de la Policía

VIDEO | Se entregan dos de los acusados de ultimar al mayor de la Policía Silo Popoters

Se trata de José Miguel Guillermo de Jesús, alias “Nota Alta” y/o “Tabaquito”, y Aneury Amaury Espino Tejeda, conocido como “el Montro”

Por el caso la Policía ultimó a Yeison Nivar Pérez, alias "Mandrake" ayer domingo

    La Policía Nacional informó que se entregaron este lunes dos de los cuatro prófugos señalados como integrantes de la banda delictiva “El Circuito del Bloque”, vinculada a la muerte del mayor de la institución Silo Miguel Popoters Polanco, de 46 años, en el sector Villa Juana, en el Distrito Nacional.

    Se trata de José Miguel Guillermo de Jesús, alias “Nota Alta” y/o “Tabaquito”, y Aneury Amaury Espino Tejeda, conocido como “el Montro”, quienes se presentaron en la sede del Palacio de la Policía, acompañados por representantes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, encabezados por su presidente Virgilio Almánzar, así como por familiares.

    De acuerdo con una nota de prensa, ambos fueron recibidos por el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, quien garantizó el respeto a sus derechos fundamentales y el debido proceso conforme a la Constitución y las leyes.

    La institución del orden mantiene activos operativos de búsqueda en distintos puntos del país para dar con el paradero de Yeimy Felipe García Heredia y Yoel Hernández Jiménez, alias “Yoel el Malo”, otros implicados en el homicidio del oficial, a quienes identifican como armados y sin intención de entregarse tras el hecho.

    RELACIONADAS

    Presunto cabecilla fue abatido

    Por este caso, ya se encuentra detenido Dalgwig David Valdez Marte, mientras que el presunto cabecilla de la banda, Yeison Nivar Pérez, alias “Mandrake”, cayó abatido  ayer domingo tras enfrentar una patrulla policial en el Ensanche Luperón.

    La Policía indicó que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para dar con otros implicados y esclarecer completamente los hechos.

    El hecho

    El mayor fue ultimado a tiros alrededor de la medianoche  del sábado, cuando estaba parado en la avenida San Martín junto a su  motocicleta y fue interceptado por varios desconocidos que también se movilizaban en motocicletas, según el informe preliminar de la Policía.

    Las investigaciones indican que, al resistirse a un asalto, dos de los atacantes le dispararon sin mediar palabras, provocándole heridas mortales. En la escena fueron recolectados al menos 12 casquillos calibre 9 milímetros, mientras que todas sus pertenencias, incluida su arma de reglamento, fueron recuperadas por las autoridades.

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