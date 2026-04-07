Alba Nely Familia deja la dirección de CDN tras 25 años en el grupo

La periodista Alba Nely Familia anunció su salida de CDN y CDN Radio tras 25 años de trayectoria en el grupo Multimedios del Caribe, al que ingresó en el año 2001.

Familia empezó como reportera en CDN Radio, y durante más de dos décadas, ocupó posiciones claves, liderando durante nueve años ambos medios en un contexto de profundos cambios en la industria. En el 2021 asumió la dirección de CDN Radio, liderando su modernización tecnológica y su expansión hacia el ecosistema digital.

Recordó que durante su gestión, encabezó un proceso integral de recuperación de la identidad del canal, consolidándolo como un medio multiplataforma con presencia en televisión, redes sociales y streaming.

Mediante una nota de prensa, dijo que en el ámbito digital, impulsó el crecimiento de la audiencia, llevando el canal de YouTube, Instagram, Facebook y X a más de un millón de suscriptores. Además desarrolló estrategias para fomentar la monetización, arrendamientos de contenido y producción asociada.

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"Durante nueve años tuve el privilegio de dirigir ambos medios en un contexto especialmente desafiante para la industria de la comunicación. La transición hacia lo digital, la redefinición de los modelos de negocio, la pandemia y los cambios en los hábitos de consumo informativo exigieron decisiones estratégicas, innovación constante y una visión clara de futuro. En ese proceso, trabajamos para consolidar a CDN como un medio informativo multiplataforma, capaz de adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a su esencia periodística", explicó Familia al despedirse del equipo que la acompañó en este proceso.

También dirigió la creación de una estructura digital multimedios que integra distintas marcas del grupo, así como nuevas unidades de negocio enfocadas en eventos y producción de pódcast, fortaleciendo la sostenibilidad y la diversificación.

"Cierro esta etapa con gratitud, porque todo lo que hice fue posible gracias al apoyo y la confianza de los ingenieros Manuel Estrella y Félix García. Sin ellos no hubiera sido posible transformar un medio que hoy está preparado para el presente y el futuro del periodismo", expresó Familia.

Reconocimientos

Durante su trayectoria, Alba Nely Familia ha sido reconocida como una de las 50 mujeres más poderosas por la revista Forbes, además de recibir distinciones de Imaginativa y la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), y formar parte del Consejo de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).