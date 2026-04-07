Comunitarios de Bonao rechazan instalación de planta de gas

Los comunitarios hicieron un llamado al Gobierno para que intervenga y garantice el cumplimiento de las normativas, que prohíben este tipo de instalaciones en sectores de alta densidad poblacional y terrenos inundables. ( FUENTE EXTERNA )

Residentes en el sector Libertad en Bonao, provincia Monseñor Nouel, expresaron su rechazo a la instalación de una planta de gas licuado de petróleo (GLP), al considerar que representa un peligro inminente para la seguridad de la comunidad.

Durante una rueda de prensa en las inmediaciones donde se pretende levantar la obra, el comunitario José Vicioso expresó el temor que embarga a los vecinos, destacando la proximidad de la estación a viviendas habitadas por adultos mayores.

"Estamos radicados aquí por más de 60 años. Ahora pretenden instalarnos lo que consideramos una 'planta de la muerte', ignorando que en el entorno viven personas cuya movilidad reducida les impediría reaccionar ante una emergencia", afirmó Vicioso.

Señaló que la ubicación es estratégica pero altamente peligrosa, debido a la cercanía con centros de salud, escuelas y antenas de radiodifusión que podrían atraer descargas eléctricas.

Silvestre Santamaría, otro dirigente comunitario, advirtió que el tanque de almacenamiento proyectado, con capacidad para 20,000 galones de GLP, estaría a menos de 10 metros de las antenas.

"Una descarga eléctrica en un tanque de gas, en medio de una comunidad con cientos de familias, sería una tragedia anunciada", subrayó.

Santamaría recordó que en 2015 la comunidad logró detener este mismo proyecto. Sin embargo, denunció que las autoridades actuales han cedido ante "intereses económicos" para permitir el reinicio del proyecto una década después.

"Entendemos que hubo una componenda para permitir esta obra. Hemos llevado el caso ante los tribunales y esperamos que la justicia acoja nuestra posición para frenar estas pretensiones", puntualizó el dirigente.

Llamado a las autoridades

Los comunitarios hicieron un llamado al Gobierno Central para que intervenga y garantice el cumplimiento de las normativas, que prohíben este tipo de instalaciones en sectores de alta densidad poblacional y terrenos inundables.

Advirtieron que mantendrán su plan de lucha y movilizaciones hasta lograr la paralización definitiva del proyecto.