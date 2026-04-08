El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó este miércoles que, aunque se prevé una disminución en la frecuencia de las precipitaciones en la capital de República Dominicana, las lluvias continuarán desplazándose hacia la zona oeste del país.

De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) de las 11:00 de la mañana, el calentamiento diurno provocará que las lluvias persistan esta tarde y afecten principalmente a las provincias San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia y Azua.

Provincias bajo alerta

El director detalló que se mantienen en alerta verde las provincias Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte, especialmente el Bajo Yuna, y La Vega.

Asimismo, indicó que se mantiene un monitoreo en Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Respuesta gubernamental y zonas afectadas

Méndez señaló que, el Gobierno central realiza evaluaciones de daños y necesidades.

Las situaciones más críticas se han presentado en Santo Domingo Oeste, en sectores como Los Alcarrizos, Manoguayabo y Los Girasoles; así como en el Distrito Nacional, donde se han registrado inundaciones urbanas y daños a vehículos. Mientras que, en Santo Domingo Norte también ha reportado incidencias.

Llamado a la población

Ante la continuidad de las lluvias, el COE llamó a la población que reside en zonas de alto riesgo a mantener un seguimiento a los boletines meteorológicos oficiales y a acatar los lineamientos de los organismos de protección civil.

Indicó que la "mano amiga del gobierno" se mantiene desplegada en las zonas afectadas para brindar asistencia mientras las lluvias continúan.