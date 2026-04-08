Comunidades piden atención a puentes que conectan Monte Plata y Santo Domingo

Puente que conecta Don Juan y Yamasá, colapsado en septiembre de 2025 ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La ausencia de trabajos para rehabilitar una estructura colapsada, falta de mantenimiento y obras afectadas por las lluvias figuran entre las principales problemáticas que afectan a puentes que conectan comunidades de las provincias Monte Plata y Santo Domingo, según constataron lugareños y autoridades en ambas demarcaciones.

Uno de los casos es el puente que comunica el distrito municipal Don Juan con el municipio de Yamasá, en Monte Plata, colapsado en septiembre del pasado 2025 y que dejó como resultado la muerte del conductor de un camión cargado de arena.

A casi siete meses del incidente, en la zona se observan letreros con la frase "hombres trabajando", sin embargo, a la fecha aún no se ha intervenido la obra sobre el río Ozama, que representa el 60 % de la economía de Don Juan, de acuerdo con lo informado por el director municipal, Lioncito José.

En ese sentido, indicó que el puente conecta con áreas productivas de Monte Plata, como Yamasá, Peralvillo y Los Botados. Agregó que la falta de la obra provoca que un trayecto desde el distrito municipal hacia comunidades aledañas y viceversa, que antes se hacía en media hora, en la actualidad se realice en una hora y media.

Al lado de la obra se observa un paso provisional por el que circulan algunos ciudadanos. Sin embargo, el director municipal explica que muchas personas han optado por no utilizar ese acceso, sobre todo en la noche, por temor a ser asaltadas y por el cuidado con el que se debe cruzar la vía.

El funcionario municipal sostuvo que representantes del Ministerio de Obras Públicas han señalado que ya se elaboran los planos de la obra, además de una licitación; sin embargo, entiende que no ha sido priorizada.

"Nosotros le hacemos un llamado al ministro de Obras Públicas para que declare esta situación del puente como de emergencia y que podamos ver los avances. Realmente no hemos visto nada, no han iniciado; estamos igual que cuando ocurrió el colapso", sostuvo.

Piden mayor mantenimiento

Residentes en el distrito municipal de Guanuma, municipio La Victoria, manifestaron que han solicitado la intervención de las autoridades para dar mantenimiento al puente sobre el río Ozama que conecta esa localidad con Monte Plata.

"Hemos tocado las puertas de la gente de Obras Públicas para que le den seguimiento y mantenimiento, pero no han venido a verificar", indicó Luciano Butén, residente en Guanuma.

Explicó que, aunque no se espera que colapse, el puente fue construido hace más de 60 años y requiere seguimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/whatsapp-image-2026-04-07-at-50947-pm-5ed9ad58.jpeg Puente sobre el río Ozama que conecta Guanuma con Monte Plata (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

El puente que se inunda

"Eso se llena de agua feo", señalaron motoconchistas apostados en la comunidad La Luisa, en Monte Plata, al referirse a un puente que une esa localidad con Hacienda Estrella, en La Victoria.

Durante el recorrido de Diario Libre se observó que la estructura, construida a un nivel bajo, no cuenta con barandas de protección. Árboles y postes de la zona muestran que cuando el río Ozama crece el agua sobrepasa el puente.

Durante las lluvias registradas en marzo pasado, medios locales informaron que ambas comunidades estuvieron incomunicadas debido a la acumulación de agua en la citada estructura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/whatsapp-image-2026-04-07-at-50948-pm-859182d2.jpeg Puente en la comunidad La Luisa. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Anuncio de intervenciones

A finales de 2025, el Ministerio de Obras Públicas informó que tenía previsto para este año la construcción, reconstrucción, rehabilitación y supervisión de 53 puentes en 15 provincias diseminadas en las distintas regiones del país.

Entre las provincias seleccionadas para estos trabajos se encuentran Monte Plata y Santo Domingo, con siete y tres intervenciones en puentes, respectivamente.

Las autoridades informaron que la intervención contempla 26 nuevos puentes y que 27 serán reconstruidos. El Ministerio indicó que se trata del primer grupo de un plan que abarcará más de 150 puentes.

El proyecto, que lleva por nombre "Gestión de resiliencia climática de la infraestructura de puentes en República Dominicana", a cargo de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos, es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el contrato de préstamo 5901/OC-DR y está en proceso de licitación pública internacional.

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