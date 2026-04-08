DASAC distribuye alimentos y refuerza asistencia a familias afectadas por lluvias

El DASAC dijo que lo primero que entrega es comida caliente. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) intensificó este miércoles la entrega de alimentos y asistencia directa a familias afectadas por las lluvias registradas en las últimas horas en varias provincias del país.

Desde tempranas horas de este miércoles, brigadas de la Unidad de Acción Rápida se mantienen desplegadas en comunidades impactadas por inundaciones, distribuyendo raciones de comida cocida y cruda, además de utensilios básicos para el hogar.

El director de la entidad, Edgar Augusto Féliz Arbona, aseguró - a través de una nota de prensa- que la institución mantiene activo su protocolo de emergencia para dar respuesta inmediata a los afectados.

" Primero asistimos con comida caliente a través de nuestros comedores y cocinas móviles, y luego evaluamos los daños para apoyar en la reposición de enseres y mejoras en las viviendas ", explicó.

Las entregas se han concentrado en sectores del Gran Santo Domingo como La Arenita, El Aguacate, Los Platanitos, Manganagua y Guajimía, donde miles de raciones han sido distribuidas a familias que resultaron afectadas por las inundaciones.

Operativos se extienden a otras provincias

Las jornadas de asistencia también abarcan comunidades de San Cristóbal y Valverde, donde equipos de DASAC realizan operativos puerta a puerta para identificar necesidades y entregar ayuda directa.

En estas zonas, además de alimentos, se llevan a cabo levantamientos para determinar los daños ocasionados en viviendas y canalizar soluciones.

Respuesta ante emergencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-08-at-75040-pm1-3f97e720.jpeg Se han entregado enseres del hogar. (FUENTE EXTERNA)

Féliz Arbona indicó que la institución trabaja en coordinación con otras entidades del Estado para garantizar la atención oportuna a la población.

"La prioridad es asegurar la alimentación de las familias y dar apoyo inmediato ante cualquier situación generada por las lluvias", sostuvo.

Para ampliar la cobertura, DASAC habilitó el número 829-222-9194 , a través del cual los ciudadanos pueden reportar casos y solicitar asistencia.