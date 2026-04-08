×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
tráfico de haitianos indocumentados
tráfico de haitianos indocumentados

Detienen a dominicano que fue sorprendido trasladando haitianos indocumentados en Santiago Rodríguez

Migración informó que Víctor Alfonso Disla Féliz será sometido a la justicia

Dijo que en lo que va de año, 89 personas han sido judicializadas por delitos vinculados al tráfico de migrantes

    Expandir imagen
    Detienen a dominicano que fue sorprendido trasladando haitianos indocumentados en Santiago Rodríguez
    Los haitianos indocumentados y el dominicano detenido. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que fue detenido y se encuentra bajo investigación un dominicano que fue sorprendido en el sector Cambelén, Sabaneta, en la provincia Santiago Rodríguez, cuando trasladaba a siete ciudadanos haitianos a bordo de una yipeta, quienes intentaban permanecer en el país de manera irregular.

    Migración indicó que Víctor Alfonso Disla Féliz será sometido a la justicia, acusado de tráfico ilícito de indocumentados, tras ser detenido en flagrante delito.

    En tanto, los extranjeros en condición irregular fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio en Santiago, donde serán procesados con fines de deportación, indicó en nota de prensa. 

    RELACIONADAS

    Estadísticas de tráfico de migrantes en el país

    La institución reportó que, en lo que va de año, un total de 89 personas, entre dominicanas y extranjeras, han sido judicializadas por la comisión de acciones ilícitas como el tráfico de migrantes, porte y falsificación de documentos fraudulentos y suplantación de identidad, entre otros delitos.

    De estos casos, precisó que solo en el mes de marzo, 33 personas fueron llevadas a la justicia por violar la Ley General de Migración 285-04.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.