Detienen a dominicano que fue sorprendido trasladando haitianos indocumentados en Santiago Rodríguez

Los haitianos indocumentados y el dominicano detenido. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que fue detenido y se encuentra bajo investigación un dominicano que fue sorprendido en el sector Cambelén, Sabaneta, en la provincia Santiago Rodríguez, cuando trasladaba a siete ciudadanos haitianos a bordo de una yipeta, quienes intentaban permanecer en el país de manera irregular.

Migración indicó que Víctor Alfonso Disla Féliz será sometido a la justicia, acusado de tráfico ilícito de indocumentados, tras ser detenido en flagrante delito.

En tanto, los extranjeros en condición irregular fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio en Santiago, donde serán procesados con fines de deportación, indicó en nota de prensa.

Estadísticas de tráfico de migrantes en el país

La institución reportó que, en lo que va de año, un total de 89 personas, entre dominicanas y extranjeras, han sido judicializadas por la comisión de acciones ilícitas como el tráfico de migrantes, porte y falsificación de documentos fraudulentos y suplantación de identidad, entre otros delitos.

De estos casos, precisó que solo en el mes de marzo, 33 personas fueron llevadas a la justicia por violar la Ley General de Migración 285-04.