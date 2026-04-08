Gobierno dispone trabajo remoto en sector público ante colapso por lluvias en el Gran Santo Domingo

El Ministerio de Administración Pública ordenó este miércoles a las instituciones del Estado implementar el trabajo remoto y mantener únicamente los servicios esenciales, como respuesta a las intensas lluvias provocadas por una vaguada que ha generado serias complicaciones en gran parte del país.

La disposición fue anunciada por el titular de la entidad, Sigmund Freund, quien a través de su cuenta en la red social X explicó que la medida busca reducir riesgos para los empleados públicos ante las dificultades de movilidad.

"Debido a condiciones del tiempo y conforme recomendaciones de organismos de defensa estamos ordenando jornada laboral reducida, flexibilizando la presencia de personas con dificultades de traslado. Se debe priorizar trabajo remoto y mantener presencial los servicios esenciales", expresó el funcionario.

La decisión se produce en medio de una situación crítica en el Gran Santo Domingo, donde el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo amanecieron colapsados por inundaciones tras las lluvias registradas durante la madrugada. Calles anegadas, viviendas afectadas y vías principales intransitables han dificultado el desplazamiento de miles de ciudadanos hacia sus lugares de trabajo.

Sectores como El Millón, Don Honorio, la avenida República de Colombia y la avenida Monumental reportaron severas inundaciones, mientras que en Santo Domingo Este se informaron importantes obstrucciones en la carretera Mella y la carretera de Mendoza. Asimismo, usuarios han compartido videos donde se observa la autopista Duarte inundada a la altura del kilómetro 18, evidenciando la magnitud del evento.

En este contexto, el Ministerio de Educación de la República Dominicana también dispuso la suspensión de la docencia en las provincias bajo alerta, como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las autoridades adoptaron esta medida en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias y el Instituto Dominicano de Meteorología, que mantienen niveles de alerta en varias demarcaciones del país debido a las condiciones atmosféricas.

De acuerdo con el informe del Indomet, las lluvias continuarán este miércoles con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en el noreste, sureste —incluyendo el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste. No obstante, se prevé una disminución gradual de las precipitaciones en horas de la tarde.

El meteorólogo Heriberto Fabián indicó que, pese a la mejoría esperada, se mantienen alertas y avisos meteorológicos en varias provincias, mientras las temperaturas seguirán ligeramente cálidas durante el día y más frescas en la noche.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar ríos o cañadas crecidas y mantenerse atenta a los boletines oficiales, mientras continúan las labores de monitoreo y prevención en todo el territorio nacional.