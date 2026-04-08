Rescatan con vida a hombre que quedó atrapado en una alcantarilla en Santo Domingo Oeste

El rescate fue realizado por brigadas de la Defensa Civil, junto a miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Un adulto mayor fue rescatado con vida tras quedar atrapado en una alcantarilla en un residencial del sector Las Praderas, en el municipio Santo Domingo Oeste.

El hombre, que no fue identificado, resultó con una pierna fracturada como consecuencia del incidente, ocurrido en medio de las inundaciones registradas este miércoles por las intensas lluvias provocadas por una vaguada.

El rescate fue realizado por brigadas de la Defensa Civil, junto a miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

El organismo informó que, además, unos diez adultos mayores en situación de vulnerabilidad fueron trasladados a zonas seguras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-35858-pm-ad7cffff.jpeg Labores de rescate del señor que quedó atrapado en una alcantarilla en Las Praderas de Santo Domingo Oeste. (FUENTE EXTERNA)

Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata

El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, indicó que las labores preventivas y de respuesta en las zonas afectadas por las lluvias se concentran principalmente en las provincias San Cristóbal, específicamente en la cuenca de los ríos Nigua y Yubazo, así como también en zonas vulnerables del Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Monte Plata.

"Desde esta madrugada nuestro equipo está en terreno salvando vidas. De igual manera, continuamos en contacto con las gobernadoras provinciales y las alcaldías locales, con quienes coordinamos la activación de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), espacios donde participan todos los actores de respuesta", dijo Salas.

Explicó además que, de acuerdo con datos de la Sala de Situación de la Defensa Civil, hubo inundaciones importantes en Manoguayabo, Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guáyiga y en los kilómetros 18 y 22 de la autopista Duarte.

En el Distrito Nacional se reportó la crecida del río Isabela y el desbordamiento de las cañadas Arroyo Manzano, Aguacate y Los Girasoles, sin víctimas hasta el momento.

Salas indicó que en Monte Plata se mantienen zonas anegadas, entre las que están las comunidades de Peralvillo, Las Cuabas, Los Botaos, Mamá Tingó, esto tras la crecida del río Ozama.

Inundaciones por las lluvias

Las precipitaciones de este miércoles han provocado inundaciones en varias comunidades del Gran Santo Domingo, donde se han acumulado hasta 314 milímetros de agua.

Las autoridades mantienen los niveles de alerta ante la continuidad de las lluvias y reiteraron el llamado a la población a tomar medidas de precaución para evitar tragedias.

En alerta verde se encuentran las provincias Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) y La Vega.