Niña de un año muere tras caerle una pared durante las intensas lluvias de este miércoles

La menor fue trasladada al Hospital Vinicio Calventi donde llegó sin signos vitales; su madre permanece ingresada. ( FUENTE EXTERNA )

Una niña de un año y ocho meses falleció este miécoles luego de que una pared colapsara sobre ella y su madre en medio de las fuertes lluvias que afectan distintas zonas del país, informó el director del Hospital Vinicio Calventi, José Alfredo Alfaro Pla.

De acuerdo con el médico, la menor fue trasladada de emergencia al centro de salud, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.

"Presentaba un trauma craneoencefálico severo. El hospital intentó realizar maniobras de reanimación, pero ya había fallecido", explicó.

El hecho habría ocurrió en el sector conocido como La Piña, en Los Alcarrizos, en una zona vulnerable donde abundan viviendas cercanas a cañadas, actualmente con mayor caudal fruto de las precipitaciones.

Madre resultó herida

En el incidente, la madre de la niña también resultó herida y permanece ingresada en el Hospital Calventi con golpes, aunque su vida no corre peligro, según indicó el especialista.

Durante la rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el general Juan Manuel Méndez informó que, a través de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, fue notificado de la situación, la cual, a su vez, recibió el reporte del fallecimiento por vía de la Cruz Roja.

Las lluvias han provocado inundaciones en varias comunidades, aumentando los riesgos en estructuras precarias, acumulando hasta 314 milímetros de agua en el Gran Santo Domingo.

Las autoridades mantienen la alerta ante la continuidad de las precipitaciones y reiteran el llamado a la población a tomar medidas de precaución para evitar tragedias.

En alerta verde se encuentran las provincias Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte, especialmente el Bajo Yuna, y La Vega.