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VIDEO | Por lluvias, posponen el acto conmemorativo por el primer aniversario de la tragedia del Jet Set

La nueva fecha sera para mañana, jueves 9 de abril, en la denominada "zona cero"

  • Claudia Fernández - Twitter

El Movimiento Justicia Jet Set informó la posposición del acto conmemorativo previsto por el primer aniversario de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde se honraría la memoria de las 236 personas fallecidas y la vida de más de 180 heridos que quedaron bajo los escombros al desplomarse el techo del referido centro de diversión.

Los actos, que se iniciaron ayer, miércoles, con una vigilia y encendido de velas, estaban programados para continuar hoy con la presencia de sobrevivientes y familiares de las víctimas, culminando con una eucaristía a las 5:00 de la tarde.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la organización explicó que la decisión responde a causas de fuerza mayor y al cumplimiento de disposiciones emitidas por las instituciones correspondientes luego de que una fuerte vaguada alterara las condiciones climáticas a nivel nacional.

"Hoy 8 de abril, el cielo hizo sonar sus truenos y relámpagos antes del amanecer, el sol se negó a salir y lucir su esplendor. El día inició con nubes llorando a cántaros. Como si la naturaleza nos hace entender que es un duelo o dolor general. Un duelo de todos, es por las tantas víctimas, sus familiares y amigos. Duele, cada día duele. Yo perdí amigas y amigos, personas conocidas y uno de mis artistas favoritos. Como tantos otros, lloro esas pérdidas. El dolor es inmenso, y me imagino el dolor de los familiares y heridos debe ser como cada una de las gotas de agua del mar", fue el emotivo mensaje que comentó una seguidora del movimiento identificada como @delpatiodejackie.

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Nueva fecha

El acto, que estaba originalmente pautado para este miércoles 8, será realizado mañana, jueves 9 de abril, en la denominada "zona cero", lugar donde ocurrió el trágico suceso que marcó a la sociedad dominicana.

El Movimiento Justicia Jet Set reiteró su compromiso de honrar la memoria de las víctimas y mantener vigente el reclamo de justicia, al tiempo que agradeció la comprensión de la ciudadanía ante el cambio de fecha.

Incluye la misa

La Arquidiócesis de Santo Domingo informó que la Santa Misa programada para este 8 de abril con motivo del primer aniversario de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set fue pospuesta debido a condiciones climáticas adversas.

  • La ceremonia fue reprogramada para el jueves 9 de abril a las 5:00 de la tarde.
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Periodista, graduada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude. Posee un máster en Comunicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Amante de los viajes, la moda y la música en vivo.