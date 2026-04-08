Suspenden docencia en centros públicos y privados de provincias bajo alerta por efectos de vaguada

El Ministerio de Educación de la República Dominicana informó la mañana de este miércoles la suspensión de la docencia en las 16 provincias bajo alerta, como medida preventiva ante la incidencia de una vaguada que está generando condiciones de inestabilidad atmosférica.

La decisión fue adoptada en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias y el Instituto Dominicano de Meteorología, organismos que han advertido sobre la ocurrencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones en distintas zonas del territorio nacional.

La suspensión de clases aplica para todos los centros educativos, tanto públicos como privados, ubicados en las demarcaciones bajo alerta, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles crecidas de ríos, cañadas y deslizamientos de tierra.

Provincias bajo alerta

El COE mantiene bajo alerta un total de 16 provincias debido a las condiciones meteorológicas. En ese sentido, se encuentran en alerta amarilla Monseñor Nouel, San Cristóbal y San José de Ocoa.

Mientras que en alerta verde están Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, La Vega, La Altagracia, Peravia y Duarte, especialmente en la zona del Bajo Yuna.

Las autoridades reiteraron que continuarán evaluando la evolución de las condiciones climáticas para determinar nuevas medidas en las próximas horas.

Recomendaciones oficiales

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, respaldó la medida a través de su cuenta en la red social X, donde expresó: "Hemos ordenado la suspensión de la docencia pública y privada en zonas con inundaciones o riesgo de inundación. También instruimos a directores regionales, distritales y de centros educativos a aplicar esta medida para proteger a estudiantes, docentes y familias dominicanas".

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, evitando desplazamientos innecesarios en áreas vulnerables.