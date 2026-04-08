Tránsito restringido en tramo de la autopista Duarte y otras avenidas por inundaciones

A causa de las torrenciales precipitaciones registradas desde la madrugada de este miércoles en Santo Domingo, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó este miércoles sobre varias vías afectadas.

Entre las principales incidencias, se encuentra la restricción del tránsito en la autopista Duarte, desde el kilómetro 20 hasta el 22, debido al desbordamiento del río Lebrón.

La entidad indicó que se aplican desvíos preventivos para garantizar la seguridad de los conductores.

Otras vías colpasadas

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Asimismo, la Digesett reportó un accidente en la avenida George Washington, en dirección sur-norte, luego de la estatua de Montesinos, donde una patana se volcó y ocupa ambos carriles.

De acuerdo con el comunicado, agentes de la institución permanecen en el lugar del incidente, trabajando en la habilitación del paso y en la regulación del tránsito para reducir la congestión en la zona.

Ante el panorama meteorológico, la institución recomienda a los conductores actuar con prudencia y, en los casos de las vías señaladas, tomar rutas alternas.

De igual forma, se pide a la población mantenerse atentos a las indicaciones ofrecidas por los agentes desplegados en las áreas afectadas.

Lluvias seguirán hoy

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante el día de hoy y las primeras horas de la noche se esperan lluvias continuas, de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento.

Estas condiciones afectarán principalmente al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo, Barahona, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi, entre otras provincias cercanas.

A raíz de las condiciones del día, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene tres provincias en alerta amarilla y mantiene 12 provincias, junto al Distrito Nacional, en alerta verde, debido a las lluvias asociadas a una vaguada en distintos niveles de la troposfera y al viento del este/sureste.

En alerta amarilla se encuentran Monseñor Nouel, San José de Ocoa y San Cristóbal.

Mientras que en alerta verde están Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, La Vega, La Altagracia, Duarte —en especial el Bajo Yuna— y Peravia.