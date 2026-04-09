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Cámara Americana de Comercio lleva agenda jurídica al Palacio Nacional

Subero Isa reafirmó su disposición de apertura al diálogo con el sector privado

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    Cámara Americana de Comercio lleva agenda jurídica al Palacio Nacional
    Al centro Francesca Rainieri y Jorge Subero Isa, acompañados por miembros de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr). (FUENTE EXTERNA)

    La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) sostuvo el pasado martes un encuentro con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, para analizar iniciativas legislativas de alta relevancia destinadas a impulsar el crecimiento económico y comercial del país.

    La reunión, realizada en el Palacio Nacional, fue encabezada por la presidenta de Amchamdr, Francesca Rainieri, junto a miembros del Consejo de Directores y del Comité Legal del gremio empresarial.

    Durante el diálogo, la entidad presentó varias propuestas bajo monitoreo, entre ellas la ratificación del Convenio de Singapur y la adopción de una ley de mediación, como instrumentos que contribuirían a armonizar el marco jurídico dominicano con estándares internacionales y a fortalecer la confianza de los inversionistas.

    Se abordó el anteproyecto de Ley Orgánica de Antimonopolio y Competencia Económica, actualmente en evaluación, reiterando la disposición del sector empresarial de aportar apoyo técnico.

    RELACIONADAS

    En materia de innovación, se resaltaron avances en propiedad intelectual, como mantenerse fuera del "Watch List" del Special 301 Report por segundo año consecutivo y ser reconocido por sus "Mejores Prácticas". 

    A su vez, Subero reafirmó la apertura al diálogo con el sector privado, para fortalecer el Estado de derecho y promover el crecimiento económico.

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