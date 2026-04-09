José Roberto Sánchez: El bombero que se lanzó al río y salvó dos vidas en Los Alcarrizos

José Roberto Sánchez, el hombre que le salvó la vida a dos personas tras la crecida del río Lebrón en Los Alcarrizos. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

En medio de la crecida del río Lebrón, en Los Alcarrizos, una pareja quedó atrapada por la fuerza del agua, en un hecho que pudo terminar en tragedia. La corriente aumentó en cuestión de minutos y los dejó sin fuerzas, sin salida.

José Roberto Sánchez, comandante de la unidad B3 del Cuerpo de Bomberos, llegó al lugar junto a su equipo tras recibir el llamado del Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1. Se trasladaba junto a su equipo de otro rescate, bajo las fuertes lluvias, pero al ver la situación entendieron que no había tiempo que perder.

Desde la orilla, entre el ruido, logró escuchar a la mujer pidiendo ayuda. "No tengo fuerzas, no tengo movilidad", decía. En ese momento -cuenta- que la corriente ya la empujaba hacia una zona más peligrosa.

"Cuando veo que ya no hay forma y que la señora está en peligro, decido lanzarme", relata.

Con los pocos recursos disponibles, improvisó un método de rescate utilizando una silla y cuerdas, con el apoyo de su equipo desde la orilla. Primero fue por la mujer, que se encontraba en peor estado, con signos de hipotermia.

"Preparé una silla con unas cuerdas y el equipo me haló hasta llevarnos a un lugar seguro", explica.

Luego volvió por el hombre, que se mantenía en una zona un poco más estable, aunque presentaba dificultades, también logró sacarlo.

Vocación

Para Sánchez, que tiene 30 años trabajando en emergencias, este hecho no fue uno más. Asegura que nunca antes le había tocado rescatar a dos personas al mismo tiempo en condiciones tan difíciles.

"Eso me da mucha nostalgia porque, como protector, guardavidas, estamos para cuidar, proteger y salvaguardar", expresa.

Al final, más allá de la técnica o la experiencia, lo que lo movió fue lo mismo que lo ha mantenido en el oficio durante décadas: la vocación de ayudar.

"Para mí es un orgullo nacional e internacional, y gracias a nuestro conocimiento y experiencia, que nos han dado la oportunidad, y gracias a Dios en primer lugar siempre, que me ha dado la vocación y la virtud para trabajar de amor y corazón", afirma.