El COE mantiene 15 provincias en alerta verde por lluvias y posibles inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que mantiene el nivel de alerta verde en 14 provincias y el Distrito Nacional, debido a las condiciones meteorológicas que favorecen la continuidad de las lluvias en gran parte del país.

La institución explicó que, de acuerdo con los boletines del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), persisten altos niveles de humedad en los suelos tras las precipitaciones registradas en los últimos tres días, lo que aumenta el riesgo de inundaciones urbanas y repentinas.

Nueva vaguada

Asimismo, indicó que una vaguada ubicada en los niveles bajos de la troposfera, al noroeste del territorio nacional, continuará provocando aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde.

Entre las provincias donde se esperan estas condiciones figuran Santiago, Puerto Plata, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, Hato Mayor, Monte Plata, Pedernales y Azua.

Mientras que en zonas como Elías Piña, La Romana, Duarte, Espaillat y Santo Domingo podrían registrarse chubascos locales con tronadas aisladas.

El COE exhortó a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, a no cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto volumen de agua, así como mantenerse atentos a los boletines oficiales.

Provincias en alerta

Las provincias en alerta verde son: Monseñor Nouel, Distrito Nacional, La Altagracia, San José de Ocoa, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Santo Domingo, Dajabón, San Cristóbal, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Peravia, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Monte Plata.

Reporte preliminar de daños

Según informó el Instituto de Agua Potable y de Alcantarillado (Inapa), debido a las fuertes lluvias unos 20 acueductos de encuentran totalmente fuera de servicio, afectando una población de 193,624 usuario.

De su parte el Ministerio de vivienda Habitad y Edificaciones, indicó que resultaron afectadas unas 1,024 viviendas, entre viviendas destruidas, parcialmente destruidas y afectadas.

Mientras que la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, (Caasd), afirmó, que resultaron afectados 2 sistemas de agua, entre ellos: Sistema Isa Mana, Haina Manoguayabo y Sistema Isabela, se encuentran fuera de servicio por turbidez del agua, por fallas en los sistemas de alimentación eléctrica, fallas en los paneles eléctricos y daño en el motor eléctrico por inundaciones, afectando un total de (219,312) usuarios del servicio agua potable.