Entre pérdidas y denuncias, Las 800 intenta levantarse tras el paso de las lluvias

Barrio Las 800, en el sector Los Ríos del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Los moradores del barrio Las 800, ubicado en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional, donde al menos ocho vehículos fueron arrastrados y decenas de viviendas resultaron afectadas por las intensas lluvias de la madrugada del pasado miércoles, enfrentan hoy el desafío y el amargo proceso de iniciar desde cero, tras perder sus pertenencias.

El panorama es dramático, triste y desolador. La primera impresión al llegar al lugar es la de una comunidad golpeada, donde el lodo, los escombros y los objetos dañados cuentan la magnitud de lo ocurrido.

Ayuda y reclamos en la comunidad

En el lugar se puede observar que la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) se encuentra trabajando en la reparación de una pared que fue derribada por la corriente del agua en la escuela República de Costa Rica, ubicada en el referido sector.

El presidente de la Junta de Vecinos de La 800, Moreta Villegas, informó que han recibido ayuda de parte de las autoridades competentes, entre ellas comida, colchones y raciones alimenticias.

"Hemos recibido comida, que es lo más importante. Las autoridades competentes, día y noche, han permanecido aquí. Han llegado muchas cosas, no lo máximo porque ayer fue que inició el proceso, pero tenemos prometido que aquí va a llegar de todo", expresó Villegas.

Opiniones encontradas sobre la ayuda

Mientras el presidente de la Junta de Vecinos asegura que la ayuda está llegando, varios comunitarios afirman que la misma es "entre comillas", al denunciar que presuntamente no se entrega a quienes realmente la necesitan, sino por favoritismo.

La señora Susana Severino, quien tenía un salón de belleza, expresó que con el volumen del agua que entró al local, los utensilios de su negocio salieron flotando y desaparecieron. Indicó que, pasada las 12:00 del mediodía, no había recibido ninguna ayuda.

"Hasta ahora no ha llegado ninguna ayuda. Por aquí no ha pasado nadie a dar nada", dijo Severino, al tiempo que señaló que la mayoría de sus ajuares se perdieron en la inundación.

Otro comunitario, que prefirió no identificarse, aseguró que cada vez que ocurren situaciones como esta, las ayudas llegan, pero se distribuyen entre "un grupito" que muchas veces no las necesita.

Una historia repetitiva

Se recuerda que el pasado 4 de noviembre de 2022 las lluvias afectaron gran parte del Gran Santo Domingo, dejando pérdidas humanas y cuantiosos daños, especialmente en el sector Las 800, en Los Ríos, donde las aguas arrasaron con viviendas y negocios.

Hoy, la historia parece repetirse, y aunque el agua ha comenzado a retirarse, en las calles quedan las huellas del desastre y en las familias, el peso de haberlo perdido todo. Entre reclamos, promesas de ayuda y la necesidad urgente de levantarse, la comunidad enfrenta nuevamente el reto de reconstruir sus vidas.