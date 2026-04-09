Embajadora de EE. UU. resalta "resiliencia extraordinaria" de los dominicanos en primer aniversario de la tragedia en Jet Set

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, conmemoró ayer miércoles el primer aniversario de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, al expresar su pesar y enviar un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas.

Resaltó la respuesta de la sociedad dominicana tras la tragedia, al señalar que el pueblo dominicano ha demostrado una resiliencia extraordinaria, unido en solidaridad y amor al prójimo.

A través de una publicación difundida por la Embajada de los Estados Unidos en el país, la diplomática afirmó que el hecho "marcó el corazón" del país y que, un año después, el dolor sigue presente en quienes perdieron a sus seres queridos.

"Hoy recordamos con profundo lamento el primer aniversario de la tragedia en Jet Set, un día que marcó el corazón de la República Dominicana", expresó Campos.

En su mensaje, la embajadora también apeló a la fe como fuente de consuelo.

Contexto de la tragedia

El pronunciamiento se produce en el contexto de las actividades de recordación del suceso, ocurrido hace un año en Santo Domingo mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta de merengue.

El desplome del techo del centro de diversión provocó la muerte de 236 personas y heridas en más de 180.