Niña afectada por explosión de tanque de gas en Santiago presenta quemaduras en el 65 % de su cuerpo

La niña de 12 años que resultó afectada, junto a su madre, por la explosión de un tanque de gas en una residencia en San José de las Matas, provincia Santiago, presenta quemaduras que abarcan el 65 % de su cuerpo. Su madre madre recibe tratamiento en Santo Domingo.

La menor, cuyo nombre se omite por asuntos legales, recibe atenciones en el Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario (CENIQUEM).

El diagnóstico médico establece que la paciente sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, tanto superficiales como profundas, lo que, sumado a la extensión de las lesiones, configura un cuadro de alta complejidad que requiere cuidados intensivos.

En el incidente también resultó herida la madre de la menor, quien recibió asistencia inicial en el hospital regional universitario José María Cabral y Báez y, posteriormente, fue referida a Santo Domingo para continuar su tratamiento en un centro especializado en quemaduras.

Cronología del incidente y causas preliminares

Las autoridades informaron que el caso es manejado conforme a los protocolos establecidos, mientras el equipo médico de CENIQUEM mantiene sus esfuerzos enfocados en la estabilización de la menor.

El hecho se registró alrededor de las 3:00 de la madrugada del pasado miércoles 8 de abril.

De acuerdo con versiones preliminares, la explosión se produjo tras encender un bombillo en la vivienda, presuntamente debido a un escape de gas acumulado.