Policía ultima en San Isidro Arriba a hombre que buscaba por haber herido de bala a 5 personas

Antonio Araujo Guevara (a) "Maja Casquillo", de 30 años. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Policía Nacional ultimaron a un presunto delincuente en la tarde de este jueves en el sector San Isidro Arriba, del municipio Santo Domingo Este.

De acuerdo a una nota de la institución del orden, el hoy occiso fue identificado como Junior Antonio Araujo Guevara (a) "Maja Casquillo", de 30 años, residente en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

El informe policial afirma que Araujo Guevara era un reconocido delincuente activamente buscado mediante orden de arresto por violación a los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano (asociación de malhechores y violencia).

Conforme indica la nota, el individuo murió "durante un enfrentamiento a tiros cuando una patrulla realizaba labores investigativas y de patrullaje en la calle Primera del sector El Martillo e intentó apresarlo".

Según el informe de la patrulla actuante, el individuo, al notar la presencia policial, abrió fuego con una pistola calibre .380 (serie No. 7133240, no legible en su totalidad), lo que obligó a los agentes a repeler la agresión.

El documento refiere que, como resultado del enfrentamiento, Araujo Guevara resultó con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego y fue trasladado al Hospital del Almirante, donde falleció mientras recibía atenciones médicas, según diagnóstico de los facultativos actuantes.

Historial delictivo de "Maja Casquillo"

La Policía dijo que Junior Antonio Araujo Guevara (a) "Maja Casquillo" era buscado mediante orden de arresto No. 2026-AJ0024755 por presunta violación a los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano.

Sus víctimas

La Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional lo buscaba por ser uno de los autores de haberle ocasionado heridas de proyectil de arma de fuego a Frankelly Montero Feliz, Joelvi Alberto Tapia García, Rainniel Alberto Peña Zaya (a) "Cuñeco", Ghislaine Edward Gómez y Jennifer Polanco, en el sector de Herrera de Santo Domingo Oeste.

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación para los fines correspondientes.

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