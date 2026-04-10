Junior Santos defiende licitación de 100 compactadores: "que hay que garantizar el mantenimiento"

El alcalde de Los Alcarrizos y presidente de la Mancomunidad de Alcaldes del Gran Santo Domingo, Junior Santos quien se refirió al proceso de licitación para la adquisición de 100 camiones. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El alcalde de Los Alcarrizos y presidente de la Mancomunidad de Alcaldes del Gran Santo Domingo, Junior Santos, aseguró que el proceso de licitación para la adquisición de 100 camiones compactadores de desechos sólidos se desarrolla bajo transparencia y cumplimiento de las normas establecidas.

El funcionario explicó que las licitaciones contemplan requisitos técnicos que garantizan la operatividad y sostenibilidad de los equipos, como la disponibilidad inmediata de unidades listas para operar —incluso con número de chasis asignado y el respaldo técnico necesario para su mantenimiento.

Advirtió que algunas empresas adjudicatarias han optado por adquirir los camiones en el extranjero luego de obtener los contratos, lo que ha provocado inconvenientes en su funcionamiento.

"Hay camiones comprados en 2026 que actualmente no están en operación porque no cuentan con el soporte técnico adecuado", afirmó.

El alcalde sostuvo que la situación evidencia la importancia de exigir garantías de servicio y mantenimiento como parte de los procesos de contratación pública, a fin de evitar que equipos adquiridos queden inoperantes.

Asimismo, consideró que parte de las críticas a estos procesos responde a intereses particulares. "Hay sectores que han perdido en estas licitaciones y ahora intentan generar cuestionamientos", expresó.

Santos destacó además el crecimiento de iniciativas locales en el área, señalando que existen empresas nacionales dedicadas a la fabricación de cajas compactadoras con garantías, lo que contribuye a fortalecer la industria y reducir la dependencia de proveedores externos.

Finalmente, advirtió que algunas empresas sin experiencia en la comercialización de camiones compactadores intentan incursionar en este mercado de manera oportunista, lo que puede afectar la calidad del servicio. "Traen uno o dos camiones, pero ese no es su fuerte", afirmó.

Indicó que la Presidencia de la República registra más de 150 solicitudes de donación de camiones compactadores para municipios y distritos municipales del país, siendo la urgencia en la gestión de los desechos sólidos el principal factor común, debido a los riesgos que representan para la salud pública.

Ajustes al proceso de licitación

El Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) informó que acogió las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y realizó ajustes al proceso de licitación para la compra de los 100 camiones compactadores.

La institución explicó que como parte de las modificaciones al pliego de condiciones, se decidió ampliar los plazos de entrega y flexibilizar algunos requisitos técnicos, con el objetivo de garantizar mayor participación entre los oferentes.

Entre los principales cambios, el Mapre detalló que la primera entrega fue reducida de 70 a 50 camiones y el plazo formal para su entrega se extendió de 5 a 45 días calendario.

Asimismo, indicó que al considerar el tiempo entre la adjudicación y la certificación del contrato, el proveedor ganador dispondrá de hasta 83 días calendario para cumplir con esta primera fase.

La entrega de los 50 camiones restantes se mantiene con un plazo de 30 días adicionales, lo que totaliza 113 días para completar el suministro.