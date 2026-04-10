Mivhed anuncia licitación para construcción de viviendas y rehabilitación de calles

La iniciativa contempla una inversión de más de RD$3,076 millones y ejecución en 24 meses ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) anunció el proceso de licitación pública para un proyecto que contempla la construcción de 500 viviendas en nueve provincias del país, con una inversión base que supera los RD$3,000 millones.

De acuerdo con un informe descriptivo, el proyecto denominado « Construcción de Viviendas Sociales y Rehabilitación de Calles y Hábitats en diferentes provincias del país» tiene como objetivo principal ofrecer soluciones habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad.

El proyecto, con un tiempo máximo de ejecución de 24 meses, contempla la edificación de nuevas viviendas y la mejora integral del entorno urbano, incluyendo calles, aceras, contenes, drenaje pluvial y acometidas domiciliarias de agua potable.

La inversión base asciende a RD$3,076,409,630.30, según el pliego de condiciones de la licitación (MIVHED-CCC-LPN-2026-0008), que también indica que el proyecto estima el desarrollo de 10 lotes, cada uno con la construcción estimada de 50 viviendas y la intervención de cinco kilómetros de calles.

Las provincias en las que se distribuirían los lotes son Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Duarte, Barahona, Peravia y La Romana. Cada lote cuenta con una inversión individual de RD$307,640,963.03.

¿A quién está dirigido el proyecto?

De acuerdo con el Mivhed, la población beneficiada incluiría a sectores con familias de bajos ingresos, hogares en condiciones de hacinamiento o con viviendas en mal estado, así como comunidades que enfrentan deficiencias en sus calles o sistemas de drenaje pluvial.

Las autoridades aclaran que la cantidad de beneficiarios dependerá del tamaño de las familias y del alcance específico de las intervenciones en cada comunidad.

Convocatoria

Al convocar a los interesados a presentar propuestas para la contratación del proyecto, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) indicó que las propuestas técnicas («Sobres A») y económicas («Sobres B») serán recibidas de manera física, en sobres cerrados y sellados, en presencia de un notario público, el miércoles 27 de mayo de 2026, en horario de 08:00 a. m. a 4:00 p. m., en la Dirección de Compras y Contrataciones del edificio del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), o a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, a más tardar ese mismo día hasta las 4:00 p. m.

Agrega que el acto de apertura de las propuestas técnicas («Sobres A») se realizará el jueves 28 de mayo, a las 10:00 a. m., en la indicada ubicación.