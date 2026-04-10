Reportan la desaparición de una señora de 78 años en Santo Domingo Este

Fue reportada como desaparecida la señora Dolores Canela, de 78 años de edad, luego de ser vista por última vez la tarde del pasado 6 de abril al salir de su residencia en el sector San Vicente de Paul, en las cercanías de la plaza comercial Megacentro.

El caso fue dado a conocer por la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade), que emitió un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con su localización.

Los familiares informaron que presentaron la denuncia ante las autoridades el martes 7 de abril y que, al no tener noticias sobre su paradero, acudieron nuevamente el miércoles 8 para reiterar el reporte de desaparición.

Te puede interesar Menores reportados desaparecidos en Santiago fueron encontrados en Santo Domingo

De acuerdo con la información ofrecida, la adulta mayor fue vista por última vez próximo a las 6:48 de la tarde. Al momento de su desaparición, vestía una blusa amarilla, pantalón azul y llevaba una mochila verde. Como rasgo distintivo, tiene el cabello gris.

Familiares indicaron que la señora Canela padece de diabetes, condición que requiere atención médica regular, y además presenta episodios de desorientación asociados a un posible Alzheimer no diagnosticado, lo que agrava su situación.

Llamado a la colaboración ciudadana

Asodofade expresó su preocupación, señalando que la señora podría encontrarse desorientada y en una condición altamente vulnerable.

Las autoridades y sus parientes exhortan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero o que la haya visto, a comunicarse de inmediato a los teléfonos 829-988-5310 (Ireana) y 829-903-5310 (Joaquín).

"Cada minuto es crucial", reitera el comunicado, al tiempo que piden a la población difundir la información para contribuir a su pronta localización.

Se recuerda que el pasado tres de marzo la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas RD.