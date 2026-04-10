Clúster Turístico de Santo Domingo llama a cuidar la ciudad tras lluvias por vaguada

El presidente del Clúster Turístico de Santo Domingo, Juan Manuel Martín de Oliva. ( FUENTE EXTERNA )

Tras las lluvias registradas en la ciudad por la incidencia de una vaguada, el Clúster Turístico de Santo Domingo (CTSD) exhortó este viernes a la ciudadanía a adoptar medidas de cuidado del entorno urbano, ante los efectos que estos eventos generan en distintos sectores de la capital.

A traves de una nota de prensa, la entidad instó a los ciudadanos a asumir una actitud más responsable con los espacios públicos, al señalar que acciones cotidianas como la correcta disposición de residuos pueden contribuir a mitigar el impacto de las precipitaciones.

El presidente del CTSD, Juan Manuel Martín de Oliva, indicó que este tipo de situaciones también debe servir para reforzar el sentido de comunidad.

"Nuestra ciudad es, en esencia, nuestro hogar compartido. Y cuando la cuidamos entre todos, no solo prevenimos situaciones difíciles, sino que construimos un entorno más digno, más ordenado y más humano para todos", expresó.

Preservación de Santo Domingo

El Clúster señaló que Santo Domingo posee un valor histórico, cultural y social que depende en gran medida del comportamiento ciudadano para su preservación, especialmente en contextos de eventos climáticos.

Asimismo, Martín de Oliva insistió en que el cuidado de la ciudad no depende de grandes acciones, sino de prácticas cotidianas.

"No se trata de grandes acciones, sino de pequeños compromisos que, sumados, transforman la ciudad. Así como cuidamos nuestro hogar por respeto a quienes viven en él, cuidar Santo Domingo es una forma de respeto hacia nuestra gente, hacia quienes nos visitan y hacia las futuras generaciones", añadió.

El CTSD reiteró su disposición de trabajar junto a autoridades y el sector privado en iniciativas orientadas a fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia urbana.