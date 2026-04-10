Gobierno justifica alza de combustibles y destaca subsidios por RD$1,800 millones

En el centro, José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia. ( DIARIO LIBRE )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, defendió los incrementos registrados en los precios de los combustibles desde diciembre, señalando que, a pesar de las alzas, el Gobierno continúa realizando un esfuerzo significativo para mitigar el impacto en la población.

El funcionario explicó que los combustibles han experimentado un aumento cercano al 70 % en ese período, una situación que atribuye al contexto internacional y a las presiones del mercado energético.

No obstante, aseguró que el Estado dominicano mantiene un esquema de subsidios "profundo", con el objetivo de contener mayores incrementos en los precios finales.

Te puede interesar Gobierno sube los precios de combustibles presionado por la guerra y el costo de los subsidios

"Solo esta semana el subsidio ronda los 1,800 millones de pesos, acercándose a los 2,000 millones", indicó, destacando el esfuerzo fiscal que esto representa para las finanzas públicas.

Paliza subrayó que, aunque el Gobierno cuenta con cierta capacidad para amortiguar los efectos de la crisis, la magnitud de la misma obliga a realizar ajustes graduales.

En ese sentido, reiteró que las autoridades continuarán evaluando la situación para equilibrar la estabilidad económica con la protección del bolsillo de los ciudadanos.

Los aumentos de esta semana

Este viernes, el Gobierno dispuso aumentos de entre 7 y 9 pesos en los precios de las gasolinas y los dos tipos de gasoil para la semana del 11 al 17 de abril, marcando nuevos ajustes tras varias semanas de congelamiento.

Con la resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la gasolina premium se venderá a 314.10 pesos por galón y la regular a 294.50 pesos.

En apenas un mes, el Estado ha destinado 6,486 millones de pesos en subsidios extraordinarios para evitar que el alza internacional del petróleo impacte directamente al consumidor.

Solo en la última semana, el esfuerzo superó los 1,900 millones de pesos, una cifra que ilustra la magnitud del sacrificio fiscal.

Este ritmo de gasto ha consumido más de la mitad de los recursos previstos para todo el año en solo 30 días, lo que deja al descubierto la fragilidad de una política que, aunque eficaz en lo social, resulta difícil de sostener en el tiempo.