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atraco en Mao
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Identifican presuntos asaltantes ultimados durante intento de atraco en Mao

Uno de los fallecidos era oriundo de la provincia de Puerto Plata

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Identifican presuntos asaltantes ultimados durante intento de atraco en Mao
Agentes de la Policía Nacional se presentaron en la escena para levantar las evidencias. (FUENTE EXTERNA)

Fueron identificados los dos presuntos delincuentes que murieron tras un intento de atraco en una vivienda donde funciona un colmado, en un hecho ocurrido este viernes en Mao, provincia Valverde.

Se trata de Jorky Radhamés Rodríguez, oriundo del sector Las 40 de Mao, y Robert David Pichardo Marmolejos, residente en Puerto Plata.

Ambos fallecieron a causa de heridas de bala que, según informes preliminares, les ocasionó el hijo de una pareja de adultos al sorprenderlos dentro de la vivienda mientras presuntamente intentaban cometer el asalto.

Durante el incidente, los propietarios del inmueble resultaron con algunos golpes menores.

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Acciones de la Policía Nacional tras el incidente

Agentes de la Policía Nacional se presentaron en la escena para levantar las evidencias. 

A los hoy occisos les fueron ocupadas dos pistolas, así como una motocicleta en la que se presume se trasladaron hasta el lugar.

  • De manera preliminar, se informó que los individuos tenían como objetivo atracar el colmado que opera en la residencia.
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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.