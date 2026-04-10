Ministerio de Agricultura en crisis: situación de despidos y renuncias sacuden la institución

El Ministerio de Agricultura sufre un período convulso durante la todavía breve gestión del titular Francisco Olivero Espaillat Bencosme, quien asumió el 1 de febrero de 2026.

En una serie de cartas entre el ministerio y los exfuncionarios cada uno plantea un punto de vista: uno dice cancelación el otro renuncia. Pero la realidad es un sisma dentro de una cartera que hasta el pasado 1 de febrero había conocido a solo un ministro durante casi seis años de Gobierno y que ahora se percibe como una pugna de poder en el Gobierno.

En las cartas de Agricultura se dispuso la desvinculación de al menos tres funcionarios que ocupaban cargos administrativos y operativos, en decisiones adoptadas bajo la dirección del nuevo titular de la institución, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme.

Las medidas, formalizadas mediante comunicaciones oficiales fechadas el 9 de abril de 2026, establecen la terminación de los servicios "con efectividad inmediata y por conveniencia de servicio", según consta en documentos emitidos por la Dirección de Recursos Humanos.

Entre los desvinculados figura Luis Rodolfo Pérez Suárez, quien se desempeñaba como director administrativo. También fue cesado, así como Adry Valentín Núñez Monegro, encargado del Departamento de Transportación.

Renuncias y denuncias de presiones en la gestión actual

Las comunicaciones, firmadas por la directora de Recursos Humanos, Marina Yolanda Espinal Tobal, establecen que los funcionarios deberán proceder con la entrega de activos, pertenencias institucionales y credenciales bajo su responsabilidad, como parte del proceso de terminación laboral.

No obstante, de manera paralela han circulado versiones en distintos medios que indican que al menos siete directivos habrían presentado su renuncia, alegando presuntas presiones para participar en acciones irregulares durante la actual gestión del ministerio.

Entre los señalados figura Jesús Manuel Pimentel Bencosme, quien, en una carta, explicó que su decisión responde a situaciones que calificó como anormales dentro del entorno laboral. Según indicó, el ambiente se tornó hostil, marcado por episodios de persecución e irrespeto que, asegura, afectaron el ejercicio de sus funciones.