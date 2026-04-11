Fuertes lluvias causan estragos en varias provincias: 76 mil usuarios quedaron sin agua potable

Personas en la provincia Santo Domingo perdieron sus ajuares tras las inundaciones producto de una vaguada. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han provocado múltiples daños en distintas zonas del país, incluyendo acueductos fuera de servicio, inundaciones urbanas y comunidades incomunicadas, según el más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que al menos 12 acueductos se encuentran totalmente fuera de servicio, afectando a una población de 76,742 usuarios que actualmente no cuentan con suministro de agua potable.

En tanto, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) reportó que los tres sistemas de agua que habían resultado afectados por las inundaciones ya fueron recuperados.

Daños en provincias

En la provincia Montecristi, específicamente en el municipio de Villa Vásquez, la Defensa Civil reportó el colapso de la pared perimetral del play del barrio La Colonia, como consecuencia de las precipitaciones.

Mientras que en Puerto Plata se han registrado los mayores impactos. En el municipio de Imbert, se produjeron inundaciones urbanas en la comunidad de Barrero, así como en Ceiba de Pérez. Además, la crecida del arroyo Capitán dejó incomunicadas a las comunidades de Bajo Bonico Arriba, Los Mangos y Los Félix.

De igual forma, el aumento del caudal del río Baja Bonico, a la altura de la comunidad de Saballo, dejó aislada la comunicación entre El Paragua e Imbert. En el municipio de Guananico, las lluvias también provocaron inundaciones en la comunidad de Agua Larga.

Gobierno en sesión permanente

Ante la situación, el presidente Luis Abinader encabezó una reunión de seguimiento con el COE y las instituciones que lo integran, donde se adoptaron medidas para enfrentar los efectos del fenómeno atmosférico.

Entre las disposiciones anunciadas se incluye declarar al Gobierno en sesión permanente, instruir al Ministerio de Obras Públicas a estar preparado para responder ante emergencias y activar a los organismos de asistencia social para garantizar alimentos y agua potable en caso de ser necesario.

Asimismo, el Ministerio de Defensa y otras entidades mantienen coordinación continua con el COE, mientras que el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos están listos para asistir a la población afectada.

Lluvias continuarán

El COE advirtió que las condiciones atmosféricas seguirán siendo inestables debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, lo que continuará generando aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en varias provincias.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse en contacto con los organismos de emergencia, evitar cruzar ríos o cañadas con alto volumen de agua y seguir las orientaciones oficiales, especialmente en zonas bajo alerta.