Familiares del fallecido comunicador Johnny Marte denuncian desalojo irregular en plaza Teleofertas

Familiares del fallecido comunicador y empresario, Johnny Marte, calificaron de irregular el desalojo ejecutado la mañana de este sábado por las autoridades en los terrenos ubicados en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, en la plaza comercial conocida como Teleofertas.

John Marte, hijo del reconocido comunicador y empresario que falleció en el 2023, afirmó que ni a él ni a ninguno de sus familiares se les notificó sobre el desalojo. También expresó que su familia llevaba más de tres décadas operando en ese local y que han hecho aportes a la sociedad.

"No nos permitieron entrar en nuestro vehículo. Tuvimos que parquearnos cerca del Banco Popular y caminar toda la cuadra para entender qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, nos comunicaron ahora sin previa notificación que se está realizando un desalojo", indicó Marte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-11-at-121056-pm-749a35ad.jpeg John Marte mientras ofrecía sus declaraciones a la prensa (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El joven también dijo que no solo su negocio, sino el de varias personas más se ha visto afectado por el desalojo que, según indicó, se han hecho sin respetar el debido proceso.

"En esta esquina hay más de 20 negocios que están operando actualmente. Son familias que tienen más de 30 años que están aquí operando y están haciendo un bien a la comunidad y a la sociedad", comentó.

El joven afirmó que son todo tipo de negocios los que se encuentran trabajando en el lugar.

"Aquí hay un comedor, bar, una cancha de fútbol, un club deportivo y gimnasio. Hay oficinas de abogados, salones, bancas de lotería, hay de todo", expresó.

Marte dijo que su familia lleva más de 30 años tratando de resolver la situación por la vía legal y que piensan continuar así a pesar del desalojo.

¿Quién fue Johnny Marte?

Jhonny Marte fue un pionero de la televisión en la República Dominicana y una figura clave en la evolución del comercio a través de los medios. Como fundador de Teleofertas, introdujo el modelo de ventas televisivas en el país, logrando posicionar su marca en miles de hogares dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/df16f2fa-0ff9-48e3-afd8-adef6e8f6d1c-ce15fedb.jpg Johnny Marte (FUENTE EXTERNA)

Su trayectoria se destacó por la innovación, la visión empresarial y la capacidad de adaptación a lo largo de las décadas, dejando un legado significativo en el ámbito de la comunicación y los negocios.