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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Camión atrapado en arroyo
Camión atrapado en arroyo

Camión queda atrapado al intentar cruzar arroyo desbordado en El Seibo

En el camión se encontraban varias personas, quienes permanecieron sobre la carga para evitar ser arrastradas por el agua

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
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Camión queda atrapado al intentar cruzar arroyo desbordado en El Seibo
En el camión se encontraban varias personas, quienes permanecieron sobre la carga para evitar ser arrastradas por el agua. (FUENTE EXTERNA)

Un camión quedó atrapado este domingo luego de intentar cruzar un arroyo desbordado en el cruce de Pavón, en la provincia de El Seibo, como consecuencia de las fuertes lluvias generadas por un sistema frontal casi estacionario ubicado al noreste del territorio nacional.

De acuerdo con informaciones, el vehículo fue sorprendido por la fuerte corriente mientras intentaba atravesar el paso, quedando parcialmente sumergido en medio del caudal. 

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En el camión se encontraban varias personas, quienes permanecieron sobre la carga para evitar ser arrastradas por el agua.

Las autoridades se presentaron al lugar para brindar asistencia y reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar cruzar ríos y arroyos crecidos, especialmente durante condiciones climáticas adversas, para prevenir tragedias.

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En alerta amarilla

Hato Mayor es una de las 25 provincias en alerta amarilla debido a las condiciones meteorológicas. 

También están este nivel de alerta: el Distrito Nacional y las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Bahoruco, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo.

En alerta verde fueron ubicadas, Dajabón y San Juan. Fueron degradadas las que estaban en alerta roja. 

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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.