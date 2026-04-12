Crecida del arroyo Ceiba deja decenas de personas varadas en la carretera Hato Mayor–Yerba Buena

El aumento del caudal del afluente impidió el tránsito vehicular y peatonal. ( FUENTE EXTERNA )

Decenas de personas quedaron varadas la tarde de este domingo en la carretera que comunica Hato Mayor con la comunidad de Yerba Buena, debido a la crecida repentina del arroyo Ceiba, provocada por las intensas lluvias registradas en el país.

Según informaciones preliminares, el aumento del caudal del afluente impidió el tránsito vehicular y peatonal, generando largas filas de conductores que se vieron obligados a detener su marcha ante el riesgo de cruzar.

La situación generó preocupación entre los afectados, quienes permanecieron a la espera de que el nivel del agua descendiera para poder continuar hacia sus destinos. Algunos ciudadanos optaron por retornar, mientras que otros decidieron mantenerse en el lugar.

Las autoridades exhortaron a la población a no intentar cruzar ríos, cañadas o arroyos crecidos, a fin de evitar incidentes que pongan en peligro la vida.

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En alerta amarilla

Hato Mayor es una de las 25 provincias en alerta amarilla debido a las condiciones meteorológicas.

También están este nivel de alerta: el Distrito Nacional y las provincias el Distrito Nacional y las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, San José de Ocoa, Azua, San Juan, El Seibo, La Altagracia, Bahoruco, Sánchez Ramírez, Duarte, Independencia, San Cristóbal, Elías Piña, Valverde y Santo Domingo.

Mientras que en verde fueron ubicadas, Dajabón y San Juan. Fueron degradadas las que estaban en alerta roja.