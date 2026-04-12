El obispo Manuel Ruiz reconoce la ausencia de la Iglesia católica en momentos clave del país

El obispo de la diócesis Stella Maris, Manuel Ruiz, reconoció que la Iglesia católica ha estado ausente en momentos y espacios clave del país, aunque afirmó que la institución busca retomar su presencia sin apartarse de los sectores más vulnerables.

Durante una entrevista en el programa D´Agenda, Ruiz admitió que la Iglesia no ha tenido el mismo nivel de incidencia pública que en etapas anteriores. Explicó que ese vacío responde, en parte, a cambios en los estilos de liderazgo y a una dinámica distinta dentro de la institución.

El religioso sostuvo que esa ausencia no implica un abandono de responsabilidades. Indicó que la Iglesia mantiene su trabajo en las comunidades, aunque muchas de sus posiciones no logran amplificarse en los medios. Señaló que sacerdotes y obispos emiten pronunciamientos de forma constante desde parroquias y catedrales.

Ruiz también marcó distancia con comparaciones respecto a figuras anteriores. Afirmó que líderes como el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez son "insustituibles" y que la actual generación de obispos se encuentra en un proceso de aprendizaje y adaptación a nuevas realidades.

A pesar de ese reconocimiento, aseguró que la Iglesia no renunciará a su papel de acompañamiento social. Indicó que, cuando sea necesario, asumirá posiciones públicas frente a problemáticas que afectan a la población, en especial a los más pobres.

Acciones y críticas del obispo frente a problemas estructurales y sociales

En ese contexto, abordó temas estructurales del país. Cuestionó la falta de supervisión en construcciones y advirtió que muchas edificaciones se levantan en zonas vulnerables, lo que agrava el impacto de las lluvias. Señaló que las autoridades deben actuar antes de que ocurran nuevas tragedias.

Pidió al Gobierno tomar medidas para evitar situaciones como la ocurrida en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, donde murieron nueve personas tras el colapso de una pared. Consideró que no se debe esperar otro evento similar para intervenir infraestructuras en riesgo.

También criticó prácticas de corrupción en procesos de supervisión. Afirmó que inspectores permiten irregularidades en construcciones a cambio de sobornos, lo que debilita los controles y pone en peligro a la población.

En el plano social, el obispo alertó sobre una "violencia estructural" en el país. Indicó que esta se manifiesta en conflictos cotidianos, homicidios y agresiones dentro de relaciones de pareja. Señaló que gran parte de los hechos violentos ocurren en entornos cercanos, como barrios y espacios de ocio.

Planteó la necesidad de una estrategia integral que incluya educación, seguimiento a agresores y estudios sobre el comportamiento de personas involucradas en hechos violentos. Propuso trabajar el tema desde las escuelas y fortalecer la prevención.

Ruiz insistió en que la respuesta no puede limitarse a campañas puntuales. A su juicio, el país requiere una acción sostenida que involucre a las instituciones, la familia y la comunidad.

El obispo concluyó que la Iglesia debe recuperar espacios de incidencia, pero con un enfoque centrado en la realidad actual del país. Reiteró que la institución no se apartará de su misión social, aunque reconoció que enfrenta el reto de reconectar con escenarios donde antes tenía mayor presencia.