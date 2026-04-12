Un día después de las intensas lluvias que provocaron la crecida de los ríos Yásica y Camú, el municipio de Montellano de Puerto Plata amaneció este domingo entre labores de limpieza, evaluación de daños y la incertidumbre de decenas de familias que perdieron parte de sus pertenencias tras la inundación de sus viviendas.

En un recorrido realizado por este medio, se observó a residentes sacando muebles, electrodomésticos y otros ajuares afectados por el agua, mientras intentaban recuperar la normalidad luego de una noche que describen como caótica. Montellano está al este de Puerto Plata.

"Todo se dañó": comunidades intentan levantarse

María Grullón, una de las afectadas, narró que la crecida sorprendió a los residentes la noche del sábado.

"Como a las nueve de la noche ya todas las casas estaban inundadas de aquel lado del puente. Fue un desastre. Aquí abajo el agua se metió y se llevó hasta un carro. Todo se dañó", relató.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/whatsapp-image-2026-04-12-at-13047-pm-03a15b2a.jpeg Residentes en Montellano intentan secar ajuares tras las inundaciones. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/whatsapp-image-2026-04-12-at-13107-pm-cdcfebce.jpeg El río Camú se desbordó y se llevó parte del puente en Montellano. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/whatsapp-image-2026-04-12-at-13112-pm-f9ef7384.jpeg El colapso del puente afecta la comunicación terrestre entre Montellano y Puerto Plata. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/whatsapp-image-2026-04-12-at-13045-pm-67f0acce.jpeg Una de las viviendas que resultó inundada por la crecida de ríos y cañadas en Montellano, Puerto Plata. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

En sectores como El Camú, Los Ciruelos, El Tamarindo y el kilómetro 13 de Villa Montellano, las familias continúan retirando lodo y objetos dañados, en medio de la solidaridad de vecinos que se ayudan mutuamente con labores de limpieza.

Las lluvias son provocadas por una vaguada sobre el país. Desde ayer, la provincia Puerto Plata fue colocada en alerta roja por las lluvias que se esperaban.

Desbordamiento de canal

Lucrecia Andújar explicó que la inundación ocurrió de forma inusual en su comunidad.

"El río Camú nunca había entrado así. Parece que se metió a una cañada, desbordó un canal y el agua se metió a todas las casas. Pudimos salir a tiempo, pero lo dejamos todo dentro", dijo.

Las imágenes del lugar muestran viviendas aún húmedas, con enseres expuestos al sol en un intento por rescatar lo que se pueda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/whatsapp-image-2026-04-12-at-13048-pm-cdcf9dfb.jpeg Lucrecia Andújar, afectada por las lluvias del sábado 11 de abril en Montellano, Puerto Plata. (DIARIO LIBRE/CESAR JIMÉNEZ)

Puente colapsado y señalamientos de comunitarios

El colapso de un tramo de puente en la zona continúa afectando la movilidad entre comunidades y limita el tránsito hacia Puerto Plata y Santiago.

Durante la jornada de este domingo, brigadas y autoridades realizaron levantamientos para determinar la magnitud de los daños y las posibles soluciones.

Un comunitario que pidió reserva de su nombre indicó a Diario Libre que, además de la fuerza del agua, el deterioro previo de la estructura y la extracción de materiales en las proximidades pudieron haber incidido en el colapso.

"Ese puente ya tenía grietas. Se había denunciado. Además, la extracción de grava y arena debilitó la zona. El agua terminó de destruirlo", sostuvo.

Ministro supervisa zona, pero evita declaraciones

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, visitó el área afectada para supervisar la situación del puente colapsado.

Sin embargo, al ser abordado por periodistas en el lugar, el funcionario no ofreció declaraciones, alegando problemas de disfonía.

Evalúan habilitar ruta alterna

Autoridades municipales y regidores informaron que se analiza la habilitación de una vía alterna para restablecer el paso vehicular mientras se trabaja en una solución definitiva.

"Estamos evaluando una ruta interna por Los Ciruelos para facilitar el tránsito hasta que se reconstruya el puente", explicó el regidor Emmanuel Brito García.

Otras zonas del Cibao también reportan daños

Las lluvias también dejaron inundaciones urbanas y crecidas de ríos en provincias como Santiago, La Vega y Valverde, donde se reportaron calles anegadas y afectaciones a viviendas.

En redes sociales continúan circulando videos que muestran la magnitud de los daños ocasionados por las lluvias en distintas localidades del norte del país.

Se mantienen las alertas por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene niveles de alerta en varias provincias debido al riesgo de inundaciones y crecidas de ríos.

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones atmosféricas seguirán siendo inestables, por lo que se esperan más aguaceros en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse en lugares seguros y evitar cruzar ríos o cañadas crecidas.