Gobierno anuncia reconstrucción de puente en Montellano y habilitación de rutas alternas

Las inundaciones en puente en Montellano dejaron decenas de hogares afectados, con pérdidas significativas en ajuares. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades del Gobierno dominicano anunciaron en la tarde de este domingo la reconstrucción del puente colapsado en el municipio de Montellano, así como la habilitación de rutas alternas para restablecer el tránsito entre Santiago y Puerto Plata, tras los daños provocados por las intensas lluvias y la crecida de los ríos Yásica y Camú.

Durante un recorrido por la zona afectada, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que la obra será ejecutada por la empresa Ingeniería Estrella, la cual ya cuenta con las condiciones contractuales para intervenir de inmediato.

"Tenemos ya las capacidades contractuales para que un contratista pueda intervenir. Es Ingeniería Estrella, que como ustedes saben ha trabajado esta carretera hace algún tiempo, y estará a cargo de esta obra", explicó.

El funcionario indicó que equipos técnicos se encuentran en el lugar desde la noche del sábado, lo que permitirá agilizar el proceso sin necesidad de nuevas licitaciones.

Construcción del puente tomará tiempo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/a6459982-cbf2-4e37-a707-e1c410b47ada-f88ffeac.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/8b86c7e4-0ee7-42f7-9680-b3efd2ddd13a-194321ef.jpg El proyecto será atendido con prioridad debido a su importancia para la conexión entre ambas provincias. ‹ >

Paliza precisó que, aunque los trabajos iniciarán de forma inmediata, la construcción de un nuevo puente requerirá estudios técnicos y diseño estructural.

"Un puente de esta naturaleza, de más de cien metros de largo, requiere diseños y estudios, por lo que tomará algo de tiempo", señaló.

No obstante, aseguró que el proyecto será atendido con prioridad debido a su importancia para la conexión entre ambas provincias.

Habilitarán pasos provisionales

Mientras avanzan los trabajos, el Gobierno evalúa la creación de rutas alternas para garantizar la movilidad en la carretera turística Gregorio Luperón.

"Una de las cosas que se están viendo es mejorar rutas alternas que nos puedan ayudar a mantener la conexión", indicó el ministro.

Esta vía es clave para la comunicación entre el Cibao y la costa norte, por lo que su interrupción ha generado dificultades en el tránsito y actividades económicas.

De su lado, la senadora de la provincia, Ginette Bournigal, afirmó que el colapso del puente refleja la falta de mantenimiento histórico en infraestructuras similares.

La legisladora sostuvo que muchos de los puentes en la provincia tienen décadas sin intervenciones significativas, lo que aumenta su vulnerabilidad ante eventos climáticos.

Gobernación coordina asistencia a damnificados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/480bdfc4-58f1-48a7-9af9-880fbde6a5c2-f5eae618.jpg Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse en lugares seguros ante la posibilidad de nuevas lluvias.

En tanto, la gobernadora de Puerto Plata, Claritza Rochtte, informó que el Gobierno mantiene operativos de asistencia para las familias afectadas por las inundaciones.

Explicó que se están entregando raciones alimenticias cocidas y crudas, además de coordinar la distribución de ajuares y electrodomésticos para quienes perdieron sus pertenencias.

"Estamos trabajando con la entrega de alimentos y continuaremos durante la semana con ayudas para los hogares afectados", indicó.

También exhortó a la población a mantenerse en lugares seguros ante la posibilidad de nuevas lluvias.

Continúan labores de limpieza en comunidades afectadas

Mientras las autoridades avanzan en la evaluación de daños, comunitarios en sectores como El Camú, Los Ciruelos y Villa Montellano continúan sacando lodo y objetos dañados de sus viviendas, tras la entrada del agua durante la noche del sábado.

Las inundaciones dejaron decenas de hogares afectados, con pérdidas significativas en ajuares.

Se mantienen las alertas por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene niveles de alerta en varias provincias del norte ante el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos.

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología informó que las condiciones atmosféricas seguirán siendo inestables, por lo que se esperan más aguaceros en las próximas horas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar cruzar ríos y cañadas crecidas.