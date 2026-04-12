Así quedó Teleofertas tras operativo de desalojo

Restos de la estructura de la plaza comercial Teleofertas tras la demolición. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El operativo de desalojo ejecutado este sábado en la plaza comercial conocida como Teleofertas, ubicada en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, dejó gran parte de sus instalaciones reducidas a escombros.

Durante décadas, el lugar fue considerado un punto emblemático de la zona, donde decenas de personas se reunían para compartir, consumir bebidas y disfrutar del ambiente característico de la concurrida avenida Máximo Gómez.

En un recorrido realizado por Diario Libre, se observó un panorama marcado por restos de concreto y materiales esparcidos en el área donde operaba el establecimiento. El complejo que albergaba la Terraza Olímpica "El Punto" resultó mayormente destruido tras la intervención, quedando en pie solo una parte de la estructura.

Como parte del operativo, un tramo de la avenida Máximo Gómez fue cerrado al tránsito vehicular. Sin embargo, la circulación fue restablecida alrededor de las 6:00 de la tarde, permitiendo la reanudación del flujo en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/whatsapp-image-2026-04-11-at-82826-pm-1-01d2ba53.jpeg Teleofertas tras la demolición. https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/whatsapp-image-2026-04-11-at-82820-pm-a8b63d65.jpeg Restos de los escombros de la plaza comercial. ‹ >

Desalojo Teleofertas

La Policía Nacional informó este sábado que el desalojo ejecutado en la plaza comercial conocida como Teleofertas, forma parte de un proceso por presunta ocupación ilegal de terrenos, realizado bajo una orden judicial.

La información fue ofrecida por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que la actuación se sustenta en una resolución emitida por el Abogado del Estado, así como en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y otros documentos legales que respaldan la intervención.

"Nosotros tenemos aquí alrededor de 150 hombres y mujeres que están en distintas áreas. Tenemos una unidad de drones y unidades antimotines, así como personal preventivo y de inteligencia para garantizar que todo este proceso culmine de forma tranquila y pacífica", explicó Pesqueira.

El caso continúa en desarrollo, a la espera de una respuesta formal de las autoridades judiciales y administrativas sobre las denuncias presentadas por los afectados.