Infotep suspende docencia en provincias bajo alerta amarilla por condiciones climáticas

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) informó la suspensión de la docencia este lunes en sus Direcciones Regionales y centros ubicados en las provincias declaradas en alerta amarilla, como medida preventiva ante las condiciones climáticas que afectan al país.

La disposición aplica para el lunes 13 de abril y responde a las recomendaciones emitidas por los organismos oficiales, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los participantes y del personal docente.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones y actualizaciones emitidas por las autoridades competentes sobre la evolución de las condiciones del tiempo.

De igual forma, llamó a tomar las medidas de precaución necesarias para evitar situaciones de riesgo, en consonancia con las orientaciones de los organismos de emergencia.

Provincias en alerta amarilla

En alerta amarilla se encuentra el Distrito Nacional y las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Montecristi, San José de Ocoa, El Seibo, La Altagracia, Bahoruco, Duarte, Independencia, San Cristóbal, Elías Piña, La Romana, Valverde y Santo Domingo.

pic.twitter.com/RLY17vVqHI — Instituto Nacional Formación Técnico Profesional (@InfotepRD) April 13, 2026