El Mirex informa que trabaja para retornar al país a joven dominicano que está varado en Vietnam

Joel Richards García, el dominicano que pidió ayuda por medio de un video para salir de Vietnam. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó la noche de este domingo que trabaja para que el dominicano Joel Richards García, quien se encuentra varado desde hace más de un mes en Vietnam, en Asia, pueda retornar a la República Dominicana.

El joven dio a conocer su situación a través de un video que se hizo viral en las redes sociales, en el cual pedía ayuda a la ciudadanía para que hicieran llegar su caso a la Cancillería y le ayuda a dejar el país asiático.

El Mirex indicó en un comunicado que desde que tuvo conocimiento del caso se puso en contacto con la Embajada Dominicana en la República Socialista de Vietnam en la persona del responsable consular, Reinaldo Espinal, y personal local vietnamita.

Afirma que ese funcionario recibió personalmente al joven García y la legación le suministró dos cartas de ruta, pero que, debido a cambios de itinerario de vuelo, ocasionados por el conflicto en Medio Oriente, las cartas de ruta fueron objetadas por las autoridades migratorias de países donde haría escala, según los itinerarios de vuelos inicialmente propuestos.

Dijo que como respuesta inmediata "se ha procedido a emitirle, de manera excepcional, un pasaporte de emergencia, el cual fue remitido a nuestra embajada y le será entregado en los próximos días".

Señaló que además de la embajada dominicana en Vietnam, en el caso del joven está trabajando el viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios y la dirección General de Pasaportes.

COMUNICADO: MIREX reitera compromiso con la protección de dominicanos en el exterior y asiste a ciudadano varado en Vietnam.



https://t.co/2b9v3SItXk pic.twitter.com/3J6fiGcpGY — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) April 12, 2026

La versión del joven

Joel Richards García acudió a Vietnam de vacaciones con intenciones de salir del país el 17 de marzo, pero perdió su pasaporte, fue cuando –según relata en el video– que acudió a la Embajada Dominicana en esa nación, pero no recibió la ayuda necesaria, pues le pidieron un acta de nacimiento con código QR para hacerle una carta de ruta y le dijeron que tenía que hacer él solo el reporte en la policía de la pérdida de su pasaporte, lo que afirma le costó mucha dificultad porque en, al menos 15 estaciones policiales se negaban.

Luego de tener la carta de ruta, la cual dijo que la embajada asumió su costo (US$50) no le fue posible viajar porque, según narra, los países en que haría escala no aceptaban ese documento para dejarlo entrar. Entiende que, desde un principio lo que la embajada le debió expedir fue un pasaporte de emergencia.

Se quejó que está varado en Vietnam hace más de un mes pagando hoteles, comidas, transporte, diligencias para los documentos, cambiando vuelos y dijo que llegó un momento en que la persona que le estaba asistiendo en la Embajada Dominicana en Vietnam "dejó de tomarle el teléfono".

Fue en esa desesperación –dijo– que hizo el video para las redes sociales, en el que pide solicita al Mirex y al presidente Luis Abinader que lo ayuden a retornar a su país.

Sobre Vietnam Vietnam se ubica en la península de Indochina, en el sudeste asiático. Es uno de los países más poblados del mundo, con 102 millones de habitantes.