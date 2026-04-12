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rescate mujer Samaná
rescate mujer Samaná

Defensa Civil rescata mujer que se había extraviado en área montañosa en Samaná

Tras ser rescatada, la mujer fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica

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    Defensa Civil rescata mujer que se había extraviado en área montañosa en Samaná
    Miembros de la Defensa Civil en labor de rescate de la mujer en Samaná. (FUENTE EXTERNA)

    Miembros de la Defensa Civil realizaron un operativo de rescate en la provincia Samaná, donde localizaron a una mujer que había sido reportada como desaparecida en una zona montañosa de difícil acceso.

    La operación se llevó a cabo en el área conocida como Loma del Diablo, en el distrito municipal Las Galeras. Según el informe, equipos especializados se desplazaron hacia el lugar tras recibir la alerta.

    La persona rescatada es una mujer de nacionalidad haitiana, cuya identidad no ha sido revelada. Según la institución, la dama fue localizada con vida luego de las labores de búsqueda ejecutadas por los rescatistas.

    Condiciones del terreno y atención médica

    De acuerdo con las autoridades, el terreno complicó las labores debido a sus condiciones, lo que requirió el uso de personal entrenado para este tipo de operaciones.

    Tras ser localizada, la mujer fue extraída del área y trasladada a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas.

    La Defensa Civil indicó que la intervención se realizó de forma coordinada y en el menor tiempo posible, lo que permitió ubicar a la persona con vida.

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