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hombre buscado Monte Plata
hombre buscado Monte Plata

La Policía Nacional busca a hombre acusado de homicidio en Monte Plata

La institución solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que facilite la captura de Adrián Pascual

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    La Policía Nacional busca a hombre acusado de homicidio en Monte Plata
    La Policía Nacional advirtió que el prófugo podría estar "fuertemente armado". (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    La Policía Nacional informó este domingo que mantiene la búsqueda activa de un hombre acusado de matar a otro en un hecho ocurrido en la provincia Monte Plata. Advirtió que el sospechoso es considerado peligroso y podría estar "fuertemente armado".

    Se trata de Adrián Pascual, alias "Jine", contra quien pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0076992, por presunta violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Agustín de la Cruz Severino.

    Acciones de la autoridad y recomendaciones

    De acuerdo con el informe policial, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), adscritos al Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, han desplegado labores de inteligencia como parte del proceso para su localización.

    • La institución exhortó a la ciudadanía a no intentar capturar al prófugo por sus propios medios e instó a colaborar con cualquier información que contribuya a su arresto, bajo garantía de confidencialidad.

    Asimismo, indicó que continúan los operativos de búsqueda y seguimiento hasta lograr su captura y posterior sometimiento a la justicia.

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