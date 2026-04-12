La Policía Nacional busca a hombre acusado de homicidio en Monte Plata
La institución solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que facilite la captura de Adrián Pascual
La Policía Nacional informó este domingo que mantiene la búsqueda activa de un hombre acusado de matar a otro en un hecho ocurrido en la provincia Monte Plata. Advirtió que el sospechoso es considerado peligroso y podría estar "fuertemente armado".
Se trata de Adrián Pascual, alias "Jine", contra quien pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0076992, por presunta violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Agustín de la Cruz Severino.
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Acciones de la autoridad y recomendaciones
De acuerdo con el informe policial, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), adscritos al Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, han desplegado labores de inteligencia como parte del proceso para su localización.
- La institución exhortó a la ciudadanía a no intentar capturar al prófugo por sus propios medios e instó a colaborar con cualquier información que contribuya a su arresto, bajo garantía de confidencialidad.
Asimismo, indicó que continúan los operativos de búsqueda y seguimiento hasta lograr su captura y posterior sometimiento a la justicia.