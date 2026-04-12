La Policía Nacional busca a hombre acusado de homicidio en Monte Plata

La Policía Nacional advirtió que el prófugo podría estar "fuertemente armado". ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional informó este domingo que mantiene la búsqueda activa de un hombre acusado de matar a otro en un hecho ocurrido en la provincia Monte Plata. Advirtió que el sospechoso es considerado peligroso y podría estar "fuertemente armado".

Se trata de Adrián Pascual, alias "Jine", contra quien pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0076992, por presunta violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Agustín de la Cruz Severino.

Acciones de la autoridad y recomendaciones

De acuerdo con el informe policial, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), adscritos al Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, han desplegado labores de inteligencia como parte del proceso para su localización.

La institución exhortó a la ciudadanía a no intentar capturar al prófugo por sus propios medios e instó a colaborar con cualquier información que contribuya a su arresto, bajo garantía de confidencialidad.

Asimismo, indicó que continúan los operativos de búsqueda y seguimiento hasta lograr su captura y posterior sometimiento a la justicia.

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