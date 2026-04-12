Supérate realiza encuentro con beneficiarios en Bonao

Durante el encuentro se levantaron 1,469 formularios con datos de los participantes. ( FUENTE EXTERNA )

La Supérate realizó un encuentro con familias beneficiarias de programas de protección social en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel, con la participación de más de 2,000 personas.

La actividad fue encabezada por la directora general, Mayra Jiménez. Según lo informado, el objetivo fue recopilar información sobre las necesidades de los hogares y dar seguimiento a los programas sociales.

En la provincia, 22,266 hogares reciben subsidios. Entre estos se encuentran Aliméntate, con 21,988 hogares; BonoGas, con 19,505; y BonoLuz, con 9,948. También se reportan los programas Avanza, con 1,453 familias, y Aprende, con 556.

La institución indicó que un mismo hogar puede recibir más de un subsidio.

Durante el encuentro se levantaron 1,469 formularios con datos de los participantes.

En la actividad participó el senador Héctor Acosta, junto a autoridades locales, entre ellas el diputado José Luis Abreu; el alcalde de Bonao, Eberto Antonio Núñez; el alcalde de Piedra Blanca, Radhamés Contreras; y la gobernadora provincial, Adela Tejada.

La institución informó que estos encuentros forman parte de su programa de acompañamiento sociofamiliar en distintas comunidades del país.

En la actividad participaron autoridades provinciales y locales, como el diputado José Luis Abreu; el alcalde de Bonao, Eberto Antonio Núñez; el alcalde de Piedra Blanca, Radhamés Contreras; la gobernadora provincial, Adela Tejada; Ana Graciela Peña, directora del Centro UASD Bonao; y Ariel Betances, regidor, el Reverendo padre Heberto Suriel, además de equipos técnicos de la institución.