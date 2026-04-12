Lluvias castigan el Cibao; el COE mantiene la alerta

Vista del puente colapsado en el municipio Montellano. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana provocaron crecidas de ríos e inundaciones urbanas y desplazaron a miles en el Cibao, especialmente en Santiago, La Vega, Valverde y Puerto Plata, donde colapsó un puente en el municipio Montellano.

Las precipitaciones, asociadas a una vaguada, generaron un incremento en el caudal de ríos y cañadas, causando desbordamientos en distintos puntos de la región norte.

En el municipio Montellano, el río Camú también penetró a las áreas habitadas, anegando calles y acercándose a viviendas, en medio de la crecida provocada por las lluvias.

Las precipitaciones también provocaron daños severos en la carretera turística Gregorio Luperón, que conecta Santiago con Puerto Plata.

En Santiago y La Vega, los aguaceros causaron inundaciones urbanas, con calles convertidas en corrientes de agua y vehículos afectados en sectores de drenaje limitado.

En Valverde también se reportaron situaciones similares, aunque sin reportes preliminares de víctimas.

"Todo se dañó" María Grullón, una de las afectadas, narró que la crecida sorprendió a los residentes la noche del sábado. "Como a las nueve de la noche, ya todas las casas estaban inundadas de aquel lado del puente. Todo se dañó", relató. De su lado, Lucrecia Andújar también explicó a Diario Libre que la inundación ocurrió de forma inusual en su comunidad.

Las labores de limpieza

Ayer domingo, los residentes en Montellano estaban en labores de limpieza y evaluación de daños. Era visible la incertidumbre de decenas de familias que perdieron parte de sus pertenencias tras inundarse sus viviendas.

En un recorrido, se observó a residentes sacando muebles, electrodomésticos y otros ajuares afectados por el agua, mientras intentaban recuperar la normalidad luego de una noche que describen como caótica.

En sectores como El Camú, Los Ciruelos, El Tamarindo y el kilómetro 13 de Villa Montellano, las familias pasaron el domingo retirando el lodo y recuperando bienes.

Construirán un puente

El colapso de un tramo de puente en el río Camú afecta la movilidad en la zona.

Un comunitario que pidió reserva de su nombre indicó a Diario Libre que, además de la fuerza del agua, el deterioro previo de la estructura y la extracción de materiales en las proximidades pudieron haber incidido en el colapso.

En la tarde de ayer, el Gobierno anunció la reconstrucción del puente colapsado, así como la habilitación de rutas alternas para restablecer el tránsito.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que la obra será ejecutada por la empresa Ingeniería Estrella.

No obstante, precisó que, aunque los trabajos iniciarán de forma inmediata, la construcción de un nuevo puente requerirá estudios técnicos y un diseño estructural.

Miles de desplazados y más agua El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informaron que las lluvias han impactado al menos 6,100 viviendas y habían obligado a evacuar, hasta ayer, a 30,500 personas, mientras que 14 comunidades estaban incomunicadas con cinco puentes con daños estructurales y una carretera afectada. El COE retiró la alerta roja a cuatro provincias, pero mantiene la amarilla en 26 y dos están en verde. En amarilla se encuentran el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Bahoruco, Independencia, Elías Piña, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez, Valverde, Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat y Samaná. Según el Indomet, en esos lugares hay posibilidad de que sigan los aguaceros de moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

José Zapata Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.