Luis Abinader llama a la prudencia mientras se mantiene en sesión permanente

El presidente Luis Abinader al encabezar la rueda de prensa conjunta de los organismos de seguridad en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente Luis Abinader informó que el Gobierno se mantiene en sesión permanente para atender la situación provocada por las lluvias que afectan gran parte del territorio nacional, con el objetivo de proteger vidas, bienes e infraestructuras.

El mandatario explicó que todas las instituciones vinculadas a la gestión de emergencias están activadas y con responsabilidades asignadas por provincia para dar seguimiento a los efectos de las precipitaciones.

"Como sigue lloviendo, nuestro principal objetivo es salvar vidas y propiedades, conservar el uso de las infraestructuras", indicó.

Abinader señaló que ya se ejecutan acciones para corregir daños recientes, como los registrados en Puerto Plata, mientras continúan las evaluaciones en distintas zonas del país.

Asistencia y reposición de enseres

El jefe de Estado detalló que la Dirección de Asistencia Social (DASAC) se encuentra desplegada a nivel nacional con la entrega de alimentos, tanto crudos como cocidos, además de apoyo con enseres para las familias afectadas.

Aseguró que todas las provincias recibirán asistencia, aunque advirtió que las condiciones climáticas obligan a planificar la reposición de bienes para evitar que vuelvan a dañarse.

También indicó que el Gobierno trabaja en la identificación y traslado de viviendas ubicadas en zonas vulnerables.

Coordinación interinstitucional

Abinader afirmó que las acciones se ejecutan en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y otras entidades.

El mandatario recordó que el país enfrenta un período prolongado de lluvias. "Estamos hablando de cerca de 40 días de lluvias", dijo, al señalar que los suelos se encuentran saturados en gran parte del territorio.

Llamado a la población

El presidente exhortó a la población a actuar con prudencia y evitar zonas de riesgo, como ríos, cañadas y áreas propensas a deslizamientos.

"Ahora es prever, salvar vidas, no acercarse a los ríos, a las cañadas", expresó.

Asimismo, reiteró que el Gobierno se prepara para compensar a las familias más vulnerables por la pérdida de enseres y equipos.

Abinader pidió a la ciudadanía continuar con sus actividades habituales, pero con precaución ante las condiciones climáticas, y aseguró que el Estado mantendrá la atención a nivel nacional mientras persistan las lluvias