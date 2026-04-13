ADP rechaza discutir reforma educativa dominicana en el CES

Fachada de la Asociación Dominicana de Profesores ( ARCHIVOS / DIARIO LIBRE )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó su rechazo a que la eventual transformación del sistema educativo, incluida una posible fusión institucional, se discuta en el Consejo Económico y Social (CES), al considerar que ese espacio no ha producido resultados concretos en experiencias previas.

El secretario de Comunicación del gremio, Menegildo de la Rosa Solano, afirmó que la organización está "a la espera" de conocer el contenido del proyecto, pero dejó claro que no respalda su discusión en ese órgano.

"Todo lo que se ha discutido ahí se ha quedado en pura fanfarria", sostuvo, al cuestionar la efectividad de los procesos desarrollados en el CES.

El dirigente insistió en que una eventual reforma educativa debe construirse desde la base del sistema, escuelas, docentes, estudiantes y familias, y no desde espacios que, a su juicio, limitan la participación real.

En ese sentido, advirtió que unir instituciones sin un plan claro no resolvería los problemas estructurales de la educación dominicana.

"El problema no es juntar dos instituciones que andan mal, sino demostrar que lo que se propone va a mejorar los resultados, que hasta ahora han sido negativos", planteó.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco del Primer Congreso Pedagógico Nacional organizado por la ADP, un espacio de discusión interna del magisterio que reúne a delegados de todo el país para analizar propuestas sobre el sistema educativo y definir posiciones institucionales.

En ese contexto, el documento base del congreso, construido a partir de consultas nacionales con docentes, deja sentada la oposición del gremio a la propuesta de fusión entre el MINERD y el MESCyT.

Advirtió que dicha fusión podría desviar recursos del 4% del producto interno bruto destinados a la educación preuniversitaria hacia la educación superior, ignorar las diferencias entre niveles educativos y debilitar la atención especializada.

Posiciones oficiales y propuestas en el Congreso Pedagógico Nacional

Asimismo, el magisterio considera que cualquier reducción del presupuesto educativo por debajo del 4% del producto interno bruto constituye una violación legal y social, por lo que plantea la necesidad de garantizar transparencia en el uso de los fondos y una mayor participación docente en las decisiones presupuestarias.

Durante el mismo escenario, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, no abordó directamente la fusión, pero defendió la necesidad de superar la fragmentación en la gestión del sistema educativo.

El funcionario sostuvo que la educación no puede seguir gestionándose de forma dispersa y destacó la implementación de la Mesa de los cinco pilares, un espacio de articulación que reúne a docentes, estudiantes, familias, sociedad civil y el Estado para construir acuerdos y asumir corresponsabilidad en los resultados.

De Camps también enfatizó que cualquier proceso de transformación debe garantizar la continuidad de la docencia, al advertir que cada día sin clases representa una pérdida significativa para los estudiantes, especialmente los más vulnerables.

En ese mismo congreso, más de 110 mil docentes participaron en la construcción de propuestas organizadas en seis ejes temáticos, que incluyen aprendizajes, carrera docente, currículo, tecnología, gobernanza del sistema y formación ciudadana, cuyos resultados servirán de base para futuras propuestas al Gobierno.