Árboles caídos afectan vehículos y el tendido eléctrico en la Zona Colonial

Podan uno de los árboles que cayó en la Zona Colonial. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Tras las lluvias y fuertes vientos registrados la tarde de este lunes en la parte sur de la capital, al menos tres árboles cayeron en la Zona Colonial, impactando sobre varios vehículos. También afectaron el tendido eléctrico.

El incidente ocurrió específicamente entre las calles Arzobispo Portes y 19 de Marzo, donde dos vehículos resultaron impactados por los árboles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-13-at-92824-pm-ef446b97.jpeg Bomberos y brigadistas trabajan en labores de poda, limpieza y restablecimiento del servicio eléctrico en la Zona Colonial. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, junto a contratistas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, (Edeeste), trabajan en labores de poda, limpieza y restablecimiento del servicio eléctrico en la zona.

"Tenemos tres árboles en el suelo, cables de alumbrado caídos y vehículos afectados. Afortunadamente, los daños fueron solo materiales y no hubo pérdidas humanas", expresó Jeffrey Martínez, contratista que labora para Edeeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-13-at-93529-pm-e3b53203.jpeg Pared del Ministerio de Cultura afectada por árbol y lámpara que le cayeron encima. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-13-at-93531-pm-6a265f37.jpeg Ministerio de Cultura. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI ) ‹ >

Daños en el Ministerio de Cultura

En otro hecho relacionado al impacto de las lluvias, la verja frontal del Ministerio de Cultura colapsó luego de que un árbol y un poste de lámpara cayeran sobre la estructura.

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