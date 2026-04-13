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Árboles caídos afectan vehículos y el tendido eléctrico en la Zona Colonial

Los daños fueron provocados por las lluvias y fuertes vientos

La verja perimetral del Ministerio de Cultura también sufrió daños

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    Árboles caídos afectan vehículos y el tendido eléctrico en la Zona Colonial
    Podan uno de los árboles que cayó en la Zona Colonial. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

    Tras las lluvias y fuertes vientos registrados la tarde de este lunes en la parte sur de la capital, al menos tres árboles cayeron en la Zona Colonial, impactando sobre varios vehículos. También afectaron el tendido eléctrico.

    El incidente ocurrió específicamente entre las calles Arzobispo Portes y 19 de Marzo, donde dos vehículos resultaron impactados por los árboles.

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    Bomberos y brigadistas trabajan en labores de poda, limpieza y restablecimiento del servicio eléctrico en la Zona Colonial. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

    Miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, junto a contratistas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, (Edeeste), trabajan en labores de poda, limpieza y restablecimiento del servicio eléctrico en la zona.

    "Tenemos tres árboles en el suelo, cables de alumbrado caídos y vehículos afectados. Afortunadamente, los daños fueron solo materiales y no hubo pérdidas humanas", expresó Jeffrey Martínez, contratista que labora para Edeeste.

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    Pared del Ministerio de Cultura afectada por árbol y lámpara que le cayeron encima.
    Pared del Ministerio de Cultura afectada por árbol y lámpara que le cayeron encima. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )
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    Ministerio de Cultura.
    Ministerio de Cultura. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

      Daños en el Ministerio de Cultura

      En otro hecho relacionado al impacto de las lluvias, la verja frontal del Ministerio de Cultura colapsó luego de que un árbol y un poste de lámpara cayeran sobre la estructura. 

      La entrada principal fue clausurada de manera preventiva para evitar el acceso de personas.

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