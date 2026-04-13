Usuarios en redes sociales reportan fuertes lluvias con granizadas la tarde de este lunes en distintas zonas de Santo Domingo Este, otras provincias y en el Distrito Nacional por la influencia de un sistema frontal que permanece estacionario en el territorio nacional, y la incidencia de una vaguada.

De acuerdo a distintas publicaciones en redes sociales, se ha registrado granizada, además de Santo Domingo Este, en la Zona Colonial del Distrito Nacional, en Baní y en San José de Ocoa.

"Granizo primera vez en la vida...¡Ay Dio! ¡Qué bacano!", expresó una usuaria que se encontraba en la tarde de este lunes en la Zona Colonial, y asombrada aseguraba que era la primera vez que presencia el tipo de lluvia sólida.

Alertas del Indomet

En el informe del tiempo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió sobre la posible presencia de granizos en diferentes municipios y comunidades de: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Elías Piña, San Juan, Independencia, Bahoruco, Samaná, Monseñor.

Además, en La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Espaillat, entre otras.

Asimismo, Meteorología previó que las precipitaciones seguirán extendiéndose paulatinamente, aumentando su intensidad y frecuencia hacia otros territorios del país.

Condiciones climáticas actuales

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos, informó que, de acuerdo a imágenes del radar meteorológico, en el litoral caribeño se muestra un movimiento de masa de aire cálido y húmedo de forma vertical y ascendente, lo que favorece lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizos.

"La imagen de radar muestra la fuerte actividad convectiva que se está produciendo en el litoral caribeño la tarde del lunes", precisó Ceballos en una publicación en X.