×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
cornisa condominio Malecón Center
cornisa condominio Malecón Center

Malecón Center aclara que elemento que cayó de edificio por lluvias no afectó su estructura

El Consejo de Administración del condominio afirmó que la cornisa desprendida es un elemento ornamental y aclaró que no hubo heridos

    Expandir imagen
    Malecón Center aclara que elemento que cayó de edificio por lluvias no afectó su estructura
    Empleado del Malecón Center recogiendo los escombros tras el incidente. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

    El Consejo de Administración del Condominio Malecón Center informó la noche de este lunes que el elemento de la fachada norte del condominio que se desprendió a causa de las fuertes lluvias de esta tarde fue una cornisa de yeso decorativa y aclaró que no representa una amenaza de carácter estructural de la edificación. Dijo que tampoco hubo personas lesionadas.

    La edificación está ubicada en la avenida George Washington (malecón), Distrito Nacional, y está compuesta por establecimientos comerciales y viviendas.

    • La cornisa se desprendió la tarde de este lunes en momentos en que esa zona del Malecón de Santo Domingo (litoral sur de la costa) era afectado por una fuerte lluvia acompañada de ráfagas de vientos, producto de un sistema convectivo que se desarrolló en la vaguada que desde hace días afectada a gran parte del territorio nacional.

    "Dicho elemento forma parte del diseño arquitectónico original de la edificación, tratándose de un componente meramente ornamental", precisó la administración a través de un comunicado.

    En este sentido, aclaró que el incidente no corresponde a elementos estructurales del edificio, por lo que no representa "ninguna amenaza ni riesgo de carácter estructural para la edificación."

    RELACIONADAS

    Evaluación tras el incidente

    Expandir imagen
    Infografía
    El consejo de administración del edificio evalúa los daños. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)
    • Indicó que no se han reportado personas heridas ni lesionadas como consecuencia de este hecho.

    "Únicamente se han registrado daños materiales, los cuales están siendo actualmente evaluados por el equipo técnico y la administración del condominio, a los fines de proceder con las acciones correctivas correspondientes", precisó.

    El Consejo de Administración reiteró su compromiso con la seguridad, el mantenimiento adecuado de las instalaciones y la transparencia en la información hacia toda la comunidad. Así mismo, agradeció la comprensión y la colaboración de los usuarios.

    Expandir imagen
    Infografía
    Comunicado del Consejo de Administración del Condominio Malecón Center (FUENTE EXTERNA)
    TEMAS -