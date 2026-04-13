Malecón Center aclara que elemento que cayó de edificio por lluvias no afectó su estructura

Empleado del Malecón Center recogiendo los escombros tras el incidente. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Consejo de Administración del Condominio Malecón Center informó la noche de este lunes que el elemento de la fachada norte del condominio que se desprendió a causa de las fuertes lluvias de esta tarde fue una cornisa de yeso decorativa y aclaró que no representa una amenaza de carácter estructural de la edificación. Dijo que tampoco hubo personas lesionadas.

La edificación está ubicada en la avenida George Washington (malecón), Distrito Nacional, y está compuesta por establecimientos comerciales y viviendas.

La cornisa se desprendió la tarde de este lunes en momentos en que esa zona del Malecón de Santo Domingo (litoral sur de la costa) era afectado por una fuerte lluvia acompañada de ráfagas de vientos, producto de un sistema convectivo que se desarrolló en la vaguada que desde hace días afectada a gran parte del territorio nacional.

"Dicho elemento forma parte del diseño arquitectónico original de la edificación, tratándose de un componente meramente ornamental", precisó la administración a través de un comunicado.

En este sentido, aclaró que el incidente no corresponde a elementos estructurales del edificio, por lo que no representa "ninguna amenaza ni riesgo de carácter estructural para la edificación."

Evaluación tras el incidente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-13-at-85106-pm-8da74327.jpeg El consejo de administración del edificio evalúa los daños. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Indicó que no se han reportado personas heridas ni lesionadas como consecuencia de este hecho.

"Únicamente se han registrado daños materiales, los cuales están siendo actualmente evaluados por el equipo técnico y la administración del condominio, a los fines de proceder con las acciones correctivas correspondientes", precisó.

El Consejo de Administración reiteró su compromiso con la seguridad, el mantenimiento adecuado de las instalaciones y la transparencia en la información hacia toda la comunidad. Así mismo, agradeció la comprensión y la colaboración de los usuarios.