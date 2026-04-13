La comunidad El Estero, de Neiba, provincia Bahoruco, amaneció hoy inundada, por el desbordamiento del río El Manguito, a causa de las lluvias caídas en los últimos días, provocando daños a viviendas, parcelas y calles.

La comunidad llevaba décadas sin ser afectada por el desborde del río. En videos se observan las calles, casas y conucos anegados, por lo que los residentes reclaman la pronta intervención del presidente Luis Abinader.

Atribuyen el problema a la falta de atención de las autoridades, que desoyeron el reclamo que insistentemente le hicieron, de la necesidad de la construcción de un muro para evitar que las aguas del río los afectara en época de lluvia.

En los videos difundidos que muestran las inundaciones, algunos residentes responsabilizan del problema a la Gobernación de Bahoruco, y la alcaldía de Villa Jaragua, que decidieron construir un muro solo para prevenir inundaciones en los conucos del municipio vecino de Villa Jaragua, por lo que entienden que con esa mala decisión, provocaron el desvío del afluente hacia El Estero.

Se quejaron también del caso omiso a la problemática por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

La comunidad llevaba décadas sin ser afectada por el desborde del río.