Lluvias en Santo Domingo generan congestión y daños en el malecón

Ramas de los árboles del parque de Güibia que cayeron por las fuertes lluvias de este lunes 13 de abril. ( HAROLYN GAVILÁN )

Luego de las intensas lluvias registradas la tarde de este lunes en varios puntos del Gran Santo Domingo, específicamente en la parte sur de la capital, en un recorrido por la zona del malecón de Santo Domingo se pudo constatar los daños provocados por las ráfagas de viento producto de una vaguada.

En el área de Güibia se observan numerosas ramas y árboles caídos, así como un poste de alumbrado eléctrico derribado.

Aunque las inundaciones han comenzado a ceder, aún permanecen grandes charcos de agua en distintos puntos del litoral.

Condiciones del tránsito y acciones de la Digesett

A lo largo de toda la avenida George Washington, en dirección hacia el mar, se puede observar la caída de árboles, muchos de los cuales obstruyen parcialmente el paso del peatón.

Mientras tanto, el tránsito se mantiene congestionado en la zona y es viabilizado por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

El recorrido abarcó desde la avenida Abraham Lincoln hasta el Obelisco.