Fuertes lluvias provocan desbordamiento de ríos en El Seibo y dejan comunidades incomunicadas

Desbordamiento de río tras intensas lluvias paraliza el tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas, han provocado el desbordamiento de varios ríos y arroyos en El Seibo, generando serias dificultades en el tránsito y dejando incomunicadas a múltiples comunidades rurales.

Entre las zonas afectadas se encuentran Las Cuchillas, Piedra Blanca, Arroyo Grande, entre otras, cuyos residentes han visto interrumpido el paso hacia el municipio cabecera debido a la crecida de las aguas, que ha cubierto carreteras, badenes y puntos de acceso.

Las autoridades locales mantienen vigilancia en las áreas vulnerables y exhortan a la población a no intentar cruzar ríos o cañadas crecidas, a fin de evitar incidentes lamentables.

Provincias bajo alerta

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, reiteró que se mantienen los niveles de alerta amarilla en múltiples provincias del territorio nacional, debido al peligro de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones urbanas y rurales.

Indicó que bajo alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, Independencia, San Pedro de Macorís, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, y La Vega.

Además, Montecristi, Elías Piña, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Bahoruco, Duarte, en especial el Bajo Yuna, La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal, Samaná, San Juan y Dajabón.