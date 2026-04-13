El tránsito hacia la costa Norte queda interrumpido por Espaillat debido al deterioro de un puente

Aproche que se destruyó en el puente. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades ordenaron el cierre del puente de Veragua, en la provincia Espaillat. La estructura conecta con las provincias costeras María Trinidad Sánchez y Puerto Plata, tras detectarse daños estructurales ocasionados por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

El paso fue clausurado por el Ministerio de Obras Públicas, debido al riesgo de colapso luego de que la crecida del río socavara uno de los aproches que sostiene la estructura.

La medida ha generado un caos vehicular en la zona, con largos taponamientos que se extienden en dirección a Gaspar Hernández y Cabarete, afectando una de las principales vías de conexión hacia la costa Norte.

De acuerdo con las autoridades, el cierre se realizó de manera preventiva para evitar incidentes mayores, mientras brigadas técnicas trabajan en la evaluación y rehabilitación del puente, con el objetivo de restablecer el tránsito en el menor tiempo posible.

Este puente es clave para la comunicación entre las provincias de Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez, por lo que su cierre deja incomunicado un importante corredor vial del norte del país.

Ruta alterna

Como ruta alterna, se informó que los conductores pueden utilizar la vía Jamao–Sabaneta, aunque se trata de una carretera con múltiples deficiencias, derrumbes y no apta para tránsito pesado, por lo que se recomienda extrema precaución.

Otros daños por lluvias

Las precipitaciones también han provocado daños en distintas comunidades de la provincia Espaillat.

Según la gobernadora provincial, Patricia Muñoz, en la zona de Veragua y Gaspar Hernández se reportan problemas recurrentes por la crecida de ríos, que penetran en áreas urbanas, situación que ha empeorado tras los aguaceros recientes.

La funcionaria indicó que instituciones como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Ministerio de Obras Públicas ya iniciaron evaluaciones para ejecutar trabajos de emergencia, incluyendo la construcción de gaviones para contener las aguas y evitar mayores inundaciones.

Pese a que los niveles de alerta han disminuido, la gobernadora informó que se mantiene la vigilancia ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas, mientras continúan los trabajos para mitigar los daños y restablecer la normalidad en las zonas afectadas.